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عدن - ياسمين التهامي - عااااجل....اؤامر ملكية بمضاعفة رسوم تجديد الاقامةالى هذا السعر على هذه الفئات

: الإدارة العامة للجوازات في السعودية أعلنت عن قيمة غرامة تاخير تجديد الاقامة في السعودية، ونوهت إلى أنه يمكن مضاعفة مبلغ الغرامة إذا تكرر الأمر. لذلك يستفسر المقيمون في السعودية عن الغرامة المفروضة عليهم في حالة حدوث أى تأخير.

ومنالمعروف انه حين تنتهي الإقامة تكون عقوبة الوافد فيها هو الترحيل الفوري من المملكة، حيث يجب سداد الرسوم سريعًا للمقيمين في المملكة لأجل تجديد الإقامة والاحتفاظ بحقه بالتواجد على أرض المملكة

بقية التفاصيل في الاسفل

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. ويكون ذلك في 90 يوم من انتهاء الإقامة في حين سوف يتم دفع مبلغ عن كل يوم يتواجد به المقيم وليس لديه إقامة صالحة، وهنا سوف نعرفكم على قيمة رسوم التجديد والعديد من المعلومات الأخرى. كم رسوم تجديد الإقامة المنتهية للمقيمين في حالة لو كانت لديك عمالة منزلية وقد انتهت إقامتهم، لا بد من التجديد فورًا، أيضًا العمال في المصانع والمنشآت، والمرافقين من التابعين، وسوف نتعرف على رسوم تجديد الإقامة والتي تم إقرارها كالآتي: ر

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عامل في منشأة 650 ريال سعودي. أما رسوم تجديد إقامة عمالة منزلية 600 ريال. رسوم إقامة تابع مرافق 2000 ريال. كما تفرض غرامة تأخير تجديد الإقامة بعد ثلاث أيام من انتهاء مدة سريانها، وصرحت المديرية العامة للجوازات أن مبلغ الغرامة سوف يتضاعف إذا تكرر التأخير يصل مبلغ الغرامة إلى 1000 ريال سعودي. عااااجل....اؤامر ملكية بمضاعفة رسوم تجديد الاقامةالى هذا السعر على هذه الفئات