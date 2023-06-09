شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : السعودية تطلق تأشيرة زيارة جديدة.. هذه أهدافها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن إطلاق تأشيرة زيارة الأعمال للمستثمرين الأجانب “مستثمر زائر” بالتعاون مع وزارة الخارجية. وقالت الوزارة في تغريدة لها بموقع التواصل “تويتر”، إن السعودية مملكة الفرص، وستتيح التأشيرة للمستثمر التعرف أكثر على المشهد الاستثماري المزدهر في المملكة. من جانبه قال وزير الاستثمار خالد الفالح، إن إطلاق خدمة إصدار تأشيرة زيارة الأعمال “مستثمر زائر” يأتي في إطار نجاح التعاون وتكامل الجهود بين وزارتي الخارجية والاستثمار.وأضاف أن وزارة الخارجية تدعم جهود وزارة الاستثمار، لتيسير رحلة المستثمر الراغب بالاطلاع على البيئة والفرص الاستثمارية في المملكة. .

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