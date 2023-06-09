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مصرع عنصر حوثي في ظروف غامضة شمالي إب

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المنامة - ياسر ابراهيم - لقي عنصر في مليشيا الحوثي الإرهابية، مصرعه في ظروف غامضة بإحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).
 
وقالت مصادر محلية إن عنصراً حوثيا يُدعى (حسام قاسم صالح عوضه) قتل في ظروف غامضة قرب منزله بعزلة بني سبأ بمديرية القفر شمال محافظة إب.
 
وأوضحت المصادر أن القتيل كان على خلاف مع عناصر حوثية قبل مقتله، ما يرجح من فرضية تعرضه للتصفية الداخلية.
 
وتعصف الخلافات الداخلية بالمليشيا الحوثية في المديرية ذات الطابع القبلي، حيث شهدت المديرية أكثر من حالة قتل مماثلة لعناصر المليشيا خلال الأشهر الأخيرة.
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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