شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يقلب السعودية رأساً على عقب.. ممرضات يرقصن بشكل فاضح بجانب مريض فاقد الوعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ضجة جديدة في السعودية البلد المحافظة وهذه المرة من احد المستشفيات حيث تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لـ ممرضات قيل إنهن سعوديات، في أحد المستشفيات وهن يرقصن داخله .

بعدما ساهمن في إنقاذ مرضى فيروس “كورونا” داخل المستشفى وفق متابعين.ويظهر في الفيديو، الطبيبة والممرضات يؤدين رقصة الأرنب الشهيرة والتي عرفها العالم عن الصينيين عندما .ظهروا في مقاطع شبيهة يرقصون بعدما استطاعوا المساهمة في شفاء مرضى كورونا بالصين.

وكانت الطبيبة السعودية تقف في مقطع الفيديو على باب غرفة المرضى متخذة الإجراءات الاحترازية كاملة، وبدأت الرقصة ثم تبعتها مجموعة من الممرضات من داخل الغرفة وهن يرقصن على أنغام الموسيقى.وأثار المقطع جدلًا بين المتابعين، حيث أشاد به معلقون ولم يروا فيه أي إثارة للجدل، معتبرين إياه فرحة بالإنجاز الذي تحقق، خاصة وأنه تم إرفاق المقطع بتعليق جاء فيه: “وقت المرح بعد التعب”. لكنهن أيضًا لم يسلمن من الانتقادات..