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عدن - ياسمين التهامي - المملكة تفرح قلوب السعوديين وتفجر مفاجأة من العيار الثقيل! (ما سيحدث لا يمكن تصديقة)

دشّن الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس ماجد بن رافد العرقوبي، اليوم، مشروع المصانع الجاهزة "منتجون 3" بالمدينة الصناعية الثالثة بجدة، الذي يضم 98 مصنعًا بإجمالي مساحات 92 ألف م2 بقيمة 100 مليون ريال؛ لدعم مشروعات ريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. واستعرض "العرقوبي" تفاصيل المشروع الذي تنفذه شركة "ماسك" اللوجستية، في إطار استراتيجية "مدن" لتمكين الصناعة، والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي؛ لجذب وتوطين الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، استنادًا لدورها المحوري لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وتماشيًا مع رؤية السعودية 2030. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : وشهد الحضور عرضًا مرئيًا لأحدث مشروعات المصانع الجاهزة التي نفذتها شركة "ماسك"، وتتميز بمساحات مرنة تلائم كافة متطلبات الأنشطة الصناعية المختلفة. من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بـ"مدن" المهندس علي العمير، أهمية التعاون والتكامل مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن "مدن" تعمل على تنفيذ العديد من المبادرات الموكلة إليها ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"، واتساقًا مع برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك"، الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ورفع المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65%، ودعم مرونة الاقتصاد الوطني وصولًا إلى إرساء دعائم التنمية المستدامة.

وأشار "العمير" إلى أن تمكين روّاد ورائدات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمدن الصناعية، يعد هدفًا استراتيجيًا تسعى "مدن" لتحقيقه بالتكامل مع القطاعين العام والخاص بالمملكة، حيث تعمل على تقديم وتطوير خدمات، ومنتجات صناعية وحلول لوجستية وتمويلية مبتكرة، تعزز من تجربة شركائها، وتسهم في جعل المملكة موطنًا للاستثمارات العالمية النوعية. واستعرض الرئيس التنفيذي لشركة "ماسك" اللوجستية رامي الشيخ، مشروعات الشركة التي تأسست عام 2014م للمساهمة في تنمية القطاعين الصناعي واللوجستي بالمملكة، مشيرًا إلى أنها تمتلك العديد من المنتجات التي تضعها في مكانة المزود الرائد للحلول اللوجستية، وخدمات التموين والمصانع الجاهزة والمستودعات.

وتضمّن حفل التدشين، توقيع اتفاقية إنشاء وتطوير مصانع جاهزة في المدينة الصناعية الثالثة بالدمام ضمن مشروع "منتجون 5". وتم تكريم الرئيس التنفيذي لـ "مدن" المهندس ماجد العرقوبي، لنائب رئيس مجلس إدارة شركة "ماسك" اللوجستية هاني حلواني. وتم تقديم عرض مرئي حول منجزات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، ودورها في تحقيق التنمية الصناعية في مختلف أنحاء المملكة، والهادفة إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع مساهمة في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة. يُذكر أن "مدن" تشرف حاليًا على 36 مدينة صناعية في أنحاء المملكة تضم أكثر من 4 آلاف مصنع منتج وتحت الإنشاء والتأسيس، بجانب إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة، كما تعمل على تطوير منظومتها الاستثمارية وتعزيزها بمعايير برنامج جودة الحياة لمواكبة تطلعات شركائها بالقطاع الخاص وتمكين دور المرأة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

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