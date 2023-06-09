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عدن - ياسمين التهامي - فندق في المدينة المنورة يباع في مزاد علني بـ186 مليون ريال سعودي.. والكشف عن سعر المتر واسم المالك

أظهر مقطع فيديو عملية بيع فندق “رؤى طيبة” الواقع في حي المنطقة المركزية بالمدينة المنورة، خلال مزاد علني، بمبلغ وصل إلى 186 مليون ريال.

ويُظهر الفيديو عدداً من رجال الأعمال وهم يحضرون المزاد، في حين يتواجد شخص على الفندق يبدو حرجاً.

وقام رجل الأعمال عبدالله بن إسحاق المصباحي بشراء الفندق بالمبلغ المذكور. وتبلغ مساحة الفندق 720 متر مربع ويصل سعر المتر المربع إلى 258 ألف ريال.

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كشفت اللقطات المصورة تنافسا بين أبرز رجال الأعمال، وهم يتزايدون مع بعضهم البعض في المزاد الذي شهد محاولات للحصول على الفندق. وقد نجح في النهاية رجل الأعمال عبد الله بن إسحاق المصباحي في التفوق على باقي المشاركين في المزاد، حيث اقتنى الفندق بقيمة 186 مليون ريال سعودي في أخر سومة مقدمة من طرفه.

تقدر مساحة الفندق بـ 720 متر مربع، وبناءً على السعر الذي تم بيعه به فإن سعر المتر الواحد قد بلغ 258 ألف ريال.

من جهة أخرى وعلى لسان نشطاء بتويتر، فقد عبر الكثيرون عن استياءهم من اسراف رجال الأعمال عبر تزايدهم لشراء هذا الفندق الذي لا يستحق ذلك الثمن، فيما عبر البعض الأخر أنهم أحرار في المزايدة عليه بالطريقة التي تناسبهم.