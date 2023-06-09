شكرا لقرائتكم خبر عن رابط حجز تذاكر مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان وموعد المباراة والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رابط حجز تذاكر مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان وموعد المباراة والقنوات الناقلة

إذا كنت تريد معرفة رابط حجز تذاكر مباراة النصر وباريس سان جيرمان، ومعرفة القنوات الناقلة وكيفية الحجز، وموعد مباراة النصر وانتر ميلان تابع السطور المقبلة عبر موقعنا المتميز نجوم مصرية، حيث أعلن نادي النصر السعودي في بيان رسمي له خلال الساعات الماضية بأنه سوف يواجه فريق باريِس سان جيرمان الفرنسي ثم فريق انتر ميلان الإيطالي في اليابان ويكون ذلك خلال فترة الاستعداد والتحضير للموسم الجديد، حيث جاء على النحو التالي.

كيفية حجز تذاكر مباراة النصر وباريس سان جيرمان

هذا وقد أعلنت اللجنة المنظمة للمباراة عن طرح رابط حجز تذاكر مباراة النصر و باريس سان جيرمان أمام الجماهير حتي قد يتابعوا اللقاء المنتظر بين كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر وكيليان مبابي قائد نادي باريس سان جيرمان، ولمعرفة كيفية الحجز يجب اتباع ما يلي:

بقية التفاصيل في الاسفل

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بعد ذلك يجب الضغط على علي أيقونة Bye Tickets.

بعد ذلك سوف يظهر لنا صفحة جديدة، يجب أن ينزل المستخدم إلي أسفل الصفحة، ثم يجب أن نضغط على أيقونة نوع التذكرة المراد حجزها.

بعد ذلك سوف يفتح لنا صفحة حجز التذاكر، يجب أن نختار اللغة الإنجليزية، ثم يجب أخيراً نضغط علي حجز التذكرة.

متى موعد مباراة النصر وباريس سان جيرمان

يلعب نادي النصر بقيادة اللاعب كريستيانو رونالدو ضد فريق نادي باريِس سان جيرمان بقيادة اللاعب كيليان مبابي، في مدينة أوساكا اليابانية، يوم الموافق 25 من شهر يوليو من عام 2023 في المباراة الودية، ومن المنتظر أن سوف يشهد اللقاء حضور جماهيري ضخم، حيث سوف يتم نقل هذا SSC السعودية الرياضية.

موعد مباراة النصر وانتر ميلان

هذا وسوف يلعب نادي النصر ضد فريق انتر ميلان يوم الموافق 27 يوليو، حيث يكون ذلك بعد يومين فقط من مواجهته مع باريس سان جيرمان، الجدير بالذكر ان فريق باريس سان جيرمان سوف يلعب مباراتين بخلاف لقاءه مع فريق النصر، حيث يلعب ضد سيريزو أوساكا في يوم الموافق 28 يوليو في أوساكا، ثم مع فريق انتر ميلان الإيطالي يوم الموافق 1 أغسطس ويكون ذلك على الملعب الوطني في طوكيو.