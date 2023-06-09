جريمة قتل بشعة بحق شاب يمني في السعودية

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - .: تناقلت وسائلُ إعلام مختلفة، أمس الجمعة، جريمةً

تناقلت وسائلُ إعلام مختلفة، أمس الجمعة، جريمةً سعوديّةً جديدةً بحق مغتربٍ يمني في منطقة جيزان الحدودية.

وذكرت مصادر إعلامية أن دوريةً من حرس الحدود السعوديّة قامت بقتل الشاب اليمني “عبدربه منصور حسن غيمة” من أبناء منطقة “دهوان” في مديرية رازح بمحافظة صعدة، وذلك رمياً بالرصاص، في جريمة وحشية تعكس الوجه الحقيقي للسلطات السعوديّة.

وأوضحت المصادر، أن الجنود السعوديّين قتلوا الشاب اليمني في منطقة “نعشاو” في جيزان أثناء محاولته دخول الأراضي السعوديّة بحثاً عن فرصة عمل تكفل لأسرته لقمة العيش.

وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من جرائم القوات السعوديّة التي اعتادت على ارتكاب جرائم القتل بحق الشبان اليمنيين على الحدود، الباحثين عن فرص عمل في المملكة بعد أن جبرتهم الظروف الصعبة والمأساوية والوضع المعيشي والاقتصادي المتردي جراء استمرار العدوان والحصار، فيما تمنع خروج جثامين الضحايا من الأراضي السعوديّة؛ حرصاً على عدم الإمساك بأية أدلة تمارسها بشكلٍ يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق أبناء اليمن، حَيثُ شهدت الأشهر الأخيرة جرائم قتل طالت عدداً من العمال اليمنيين ومهاجرين من جنسيات أفريقية، أثناء محاولاتهم الهجرة إلى السعوديّة بحثاً عن لقمة العيش: جريمة قتل بشعة بحق شاب يمني في جيزان

سعوديّةً جديدةً بحق مغتربٍ يمني في منطقة جيزان الحدودية

. وذكرت مصادر إعلامية أن دوريةً من حرس الحدود السعوديّة قامت بقتل الشاب اليمني “عبدربه منصور حسن غيمة” من أبناء منطقة “دهوان” في مديرية رازح بمحافظة صعدة، وذلك رمياً بالرصاص، في جريمة وحشية تعكس الوجه الحقيقي للسلطات السعوديّة.

و

المصادر، أن الجنود السعوديّين قتلوا الشاب اليمني في منطقة “نعشاو” في جيزان أثناء محاولته دخول الأراضي السعوديّة بحثاً عن فرصة عمل تكفل لأسرته لقمة العيش. وتأتي هذه الجريمة ضمن سلسلة من جرائم القوات السعوديّة التي اعتادت على ارتكاب جرائم القتل بحق الشبان اليمنيين على الحدود، الباحثين عن فرص عمل في المملكة بعد أن جبرتهم الظروف الصعبة والمأساوية والوضع المعيشي والاقتصادي المتردي جراء استمرار العدوان والحصار، فيما تمنع خروج جثامين الضحايا من الأراضي السعوديّة؛ حرصاً على عدم الإمساك بأية أدلة تمارسها بشكلٍ يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بحق أبناء اليمن، حَيثُ شهدت الأشهر الأخيرة جرائم قتل طالت عدداً من العمال اليمنيين ومهاجرين من جنسيات أفريقية، أثناء محاولاتهم الهجرة إلى السعوديّة بحثاً عن لقمة العيش...: جريمة قتل بشعة بحق شاب يمني في جيزان.