شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طبيب سعودي يكشف عن عشبة معجزة موجودة في كل بيت.. تخفف آلام الدورة الشهرية بلحظات..تعرف عليها؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشف دكتور سعودي عن زيت فاكهة شهيرة يخفض الكوليسترول ويقوي المناعة ويخفف آلام الدورة الشهرية، موضحاً أنه يعد معجزة طبيعية يجب الاستفادة منها.

وقال أستاذ العقاقير الدكتور جابر القحطاني، في تغريدة نشرها عبر حسابه على” تويتر”: “العنب الأسود الذي يعرف بالكشمش يوجد منه زيت يعرف باسم Black currant oil ، وهو على هيئة مستحضر على شكل كبسولات ، ويستخدم بوصفـه مقويا للجهاز المناعي ومخففـا لآلام الدورة الشهرية وينظمهـا ويخفف من آلام ما قبـل انقطاع الدورة، ويخفض الكوليسترول؛ لاحتوائه على 6 – Omega ، ويؤخذ بمعدل كبسولة قبل كل وجبة يوميًا”.

والعنب الأسود أو الكِشْمِش الأسود، يطلق عليه أيضاً الهلموش، وهو نبات شجري يصل ارتفاعه إلى حوالي متر ونصف المتر، وله أوراق كفية الشكل مفصصة ومسننة وأزهارها صغيرة بيضاء إلى مخضرة وعناقيد تشبه عناقيد العنب من العنبات السوداء.

وتحتوي ورق الكشمش على زيت طيار ، وحمض العفص، وفيتامين ج، وتستخدم الأوراق كغرغرة لالتهاب الحلق وقروح الفم، ووفقاً للباحثين الفرنسيين، تزيد الأوراق من إفراز الغدة الكظرية لكورتوزن ومن ثم تنبه نشاط الجهاز العصبي الودي.

أما عنبات الكشمش فتحتوي على انثوسيانوزيدات وفلافونيات وبكتين وحمض العفص و فيتامين ج، ومعدن البوتاسيوم، والعنبات يصنع منها عصير غني بفيتامين ج، فهي تقاوم العدوى وتشكل دواء فعال لمقاومة الزكام المعدي أو الأنفلونزا، ويساعد هذا العصير في وقف الاسهال وتخفيف عسر الهضم، وتحسين البصر.

الفوائد الطبية للكشمش الأسود

يفيد العلماء والاطباء بأن استهلاك الكشمش الاسود يحسن عمل الغدد والطحال والكبد، كما ان تناول كميات كبيرة من الكشمش الاسود يساعد على التعرق، إضافة إلى ذلك كان ومازال يستعمل الكشمش الاسود لعلاج الالام الحلق والتهاب اللوزتين.

ويفيد العلماء بأنه يمكن استعمال اوراق الكشمش الاسود وغليه لعلاج الاشخاص المصابين بداء النقرس والتهاب المفاصل والروماتيزم اى مفيد لعلاج المشاكل الصحية التي تصيب الكلى وخاصة للتخلص من كمية حامض البوريك الزائدة في الجسم، كما ان هذا الشاي المحضر من اوراق الكشمش الاسود يساعد النساء على التخلص من بعض الالام التي تشعر بها قبل وخلال فترة الحيض..