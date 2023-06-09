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عدن - ياسمين عبدالعظيم - يعد نظام الإقامة المميزة أحد أنظمة الإقامة التي طرحتها المملكة العربية السُّعُودية، والذي أعلنه مجلس الوزراء في 14 مايو 2019 ضمن رؤية المملكة 2030، كما أقر المجلس رسوم الإقامة مدي الحياة للفرد، ويستفيد المتقدم بالكثير من المزايا عند الحصول على الإقامة المميزة وذلك مقابل رسوم يتم دفعها لمرة واحدة من أجل الحصول على الإقامة إما دائمة أو سنوية، كما أنه لا يلزم للمتقدم أن يكون من المقيمين في المملكة العربية السعودية، كما لا يشترط مدة محددة للإقامة في المملكة بعد أن تحصل على الإقامة المميزة، والمستفيد منها يعامل معاملة المقيم من حيث تطبيق وتنفيذ الأحكام الضريبية والأحكام النظامية، لكن حصولك على الإقامة المميزة لا يعني الحق في الحصول على الجنسية السعودية. رسوم الإقامة مدي الحياة للفرد هناك نوعان من الإقامة المميزة النوع الأول الإقامة غير محددة المدة (الدائمة) والتي يمكن الحصول عليها عند دفع رسوم تصل إلى 800 ألف ريال سعودي وتدفع مرة واحدة، والنوع الثاني الإقامة السنوية قابلة التجديد والتي يمكن الحصول عليها من خلال دفع مبلغ قدره 100 ألف ريال سنويا، وتأتي مميزات الإقامة المميزة كالتالي:

الإقامة في المملكة العربية السُّعُودية مع الأسرة. الحصول على إذن زيارة للأقارب. إمكانية استقدام عمالة منزلية.

امتلاك عقار إما لأغراض سكنية أو تجارية أو حتى صناعية وباستثناء كل من مدينة مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيمكن الانتفاع بالعقار لمدة لا تتجاوز 99 سنة دون أن يمتلكها. امتلاك وسائل النقل.

إمكانية العمل سواء هو أو أفراد أسرته في المهن الغير مقصورة على السعوديين في القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية. سهولة الخروج والدخول من المملكة العربية دون الحاجة إلى إذن مسبق. استخدام الممرات الخاصة بالسعوديين عند الدخول والخروج من البلاد. ممارسة الأنشطة التجارية والعمل بها. هل يحصل جميع أفراد الأسرة على الإقامة المميزة؟ وهل يمكن ان يكونوا مرافقين او تابعين لحامل الإقامة المميزة؟

شروط الإقامة المميزة وجود جواز سفر ساري المفعول. الملاءة المالية. عمر المتقدم لا يقل عمر 21 عام. في حالة وجود المتقدم في المملكة يجب أن يكون لديه إقامة نظامية داخل المملكة. لا يوجد للمتقدم أي سوابق جنائية أو قضايا. أن يكون المتقدم خالي من أي أمراض معدية..