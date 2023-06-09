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عدن - ياسمين التهامي - ما هي رسوم ومدة استخراج رخصة قيادة بالمملكة العربية السعودية؟

يرتبط استخراج رخصة قيادة في السعودية وفق القانون الجديد للمرور بأمور عديدة، وكانت مدة استخراج الرخصة سابقًا لا تتجاوز يوم واحد أو يومين لأنها كانت تتم باختبار مباشر بعد تنفيذ الإجراءات وتسديد الرسوم، ولكن في القانون الجديد أصبحت الرخصة ترتبط بأمور منها:

إجراء دورات تدريبية مكثفة على القيادة.

تختلف مدة الدورة باختلاف نوع الرخصة.

يتم المتقدم عدد معين من الساعات بحد أقصى ثلاث ساعات في اليوم.

تعتمد مدة الدورة التدريبية على مهارة المتقدم وقدرته على القيادة ومعرفته بآلية عمل السيارة وأجزائها.

يرتبط استخراج رخصة القيادة أيضًا باجتياز المتقدم لاختبارات القيادة والاختبارات الطبية.

لذلك يمكن استخراج الرخصة في شهر فقط، ويمكن أن تمتد لمدة شهرين أوثلاثة أشهر وقد تصل إلى ستة أشهر.

رسوم استخراج رخصة القيادة في السعودية

يمكن توضيح رسوم استخراج رخصة القيادة في السعودية من خلال الجدول التالي:

بقية التفاصيل في الاسفل

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نوع الرخصة الرسوم رخصة القيادة الخاصة. 40 ريال سعودي بدل فاقد لرخصة القيادة. 100 ريال سعودي رخصة قيادة عامة. 100 ريال سعودي تصريح القيادة المؤقت. 100 ريال سعودي الحجز في تعلم القيادة بمدرسة القيادة السعودية. 435 ريال سعودي. بدل فاقد من رخصة القيادة العامة. 100 ريال سعودي

جدول رسوم تجديد رخصة القيادة في السعودية

من خلال الجدول التالي يمكنك التعرف على رسوم تجديد رخصة القيادة في السعودية بالتفصيل:

فئة الرخصةرسم الرخصة السنويرسم التجديد السنويرسم بدل تالف أو فاقد رخصة قيادة خاصة أو عامة 40 ريال سعودي40 ريال سعودي100 ريال سعوديرخصة قيادة مركبات الأشغال العامة100 ريال سعودي100 ريال سعودي100 ريال سعوديرخصة قيادة الدراجة الآلية20 ريال سعودي20 ريال سعودي100 ريال سعوديتصريح قيادة مؤقت100 ريال سعودي–100 ريال سعودي

عدد ساعات التدريب المفروضة على المتقدمين

تختلف عدد ساعات التدريب المفروضة على المتقدمين من متدرب لآخر، وذلك على النحو التالي:

نوع المتدرب عدد ساعات التدريب ليس لديه خبرة بالقيادة 90 ساعة يجيد القيادة 30 ساعة يجيد القيادة ولم يمر عامان على الحصول على الرخصة 30 ساعة يرغب في استخراج رخصة ولم يمض عامان على الحصول على رخصة خاصة 90 ساعة لا يجيد القيادة ويريد الحصول على رخصة قيادة عامة 120 ساعة

شروط استخراج رخصة القيادة

لاستخراج رخصة القيادة لابد من تحقق بعض الشروط في المتقدم، وبناء على هذه الشروط تتحدد مدة استخراج الرخصة، وهذه الشروط كالتالي:

لابد من تجاوز المواطن لـ 21 عام.

ألا يكون عليه أي أحكام جنائية أو أخلاقية.

أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة حتى يستطيع قراءة الإشارات المرورية بنجاح.

اجتياز اختبارات القيادة والاختبارات الطبية.

خضوع المتقدم لتحليل المخدرات.

الأوراق الرسمية المطلوبة في استخراج الرخصة

هناك بعض المستندات الرسمية التي يجب توافرها عند التقديم على استخراج الرخصة، وهي كالتالي: