الأرصاد الجوية يحذر من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن

المنامة - ياسر ابراهيم - حذر مركز الأرصاد الجوية والإنذار المبكر في العاصمة المؤقتة عدن، الجمعة، من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى وشرق خليج عدن، داعياً إلى عدم الإبحار في أقصى المياه الإقليمية الشرقية للبلاد.



وتوقع المركز في نشرته الجوية، وتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالعواصف الرعدية على أجزاء من أرخبيل سقطرى وخليج عدن، والرياح شديدة السرعة تتراوح ما بين(22-36)عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج، والأجواء حارة مع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الداخلية من السواحل الشرقية والجنوبية (حضرموت، شبوة وأبين) والغربية سهل تهامة، وأجواء مغبرة نسبياً بسبب نشاط الرياح .



كما توقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات تعز، إب، الضالع، لحج، ذمار، ريمة، المحويت، حجه وصعدة وتمتد شرقا لتشمل أجزاء من مرتفعات محافظة أبين، والرياح تنشط أحيانا تعمل على اثارة الاتربة على أجزاء من المرتفعات الجبلية.



وتوقع الأرصاد أيضا أن تكون الأجواء في المناطق الساحلية، غائمة جزئيا الى غائمة يرافقها هطول أمطار رعدية غزيرة واضطراب شديد في أعالي البحار شرق مياهنا الإقليمية، منبها من التواجد في ممرات السيول وبطون الأودية والشعاب وعدم المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.



وأشار إلى التدني الملحوظ في مدى الرؤية الافقية على الطرقات الجبلية أثناء هطول الأمطار، لافتاً إلى الارتفاع في درجات الحرارة العظمى في المناطق آنفة الذكر وينصح بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الحارة.

