شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شروط القرض الحر للنساء بنك التسليف في السعودية .. كم مبلغ القرض ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تسعى السعودية من خلال رؤية المملكة 2030 لتمكين النساء والسعي لتوفير مقومات الحياة من خلال توفير التسهيلات المجتمعية حيث ساهم بنك التنمية الاجتماعية في توفير القرض الحر للنساء الذي يساعد في توفير فرص العمل و دخول النساء في الحياة الاقتصادية والاستثمارية لمواجهة التحديات الاقتصادية ويسهل ذلك من خلال شروط الحصول على القرض وطريقة التقديم وهو ما سوف نتحدث عنه.

عمل بنك التنمية الاجتماعية على تحديد الشروط اللازمة للحصول على القرض الحر للنساء حيث تنص الشروط على التالي:

أن تكون السيدة تحمل الجنسية السعودية.

عدم وجود أي قروض أخرى لازمة على السيدة.

أن يتراوح عمر المتقدمة للطلب بين الـ 18 إلى 65 عام.

الحصول على شهادة الفحص الائتماني.

يجب التأكد من أن الحد الأقصى للسداد 40 شهر.

توفير كفيل أو ضامن.

اختيار التخصص الذي يتبع له العمل الحر.

أن يكون الحد الأعلى للراتب الشهري لا يزيد عن 20 ألف ريال.

الحصول على وثيقة العمل و الرخصة اللازمة لممارسة المهنة.

أن يكون الحد الأعلى للتمويل المتاح 120 ألف ريال مع أن يكون التمويل لا يزيد عن 32 ألف ريال في حالة كان المتقدم أقل من 20 سنة.

يوفر بنك التنمية الاجتماعية المعروف ببنك التسليف سابقا العديد من القروض مثل قرض العمل الحر الذي يساهم في توفير الكثير من فرص العمل، كما يوفر إمكانية الحصول على القرض الحر للنساء الذي وفر العديد من فرص العمل للنساء وساهم في تمكين المرأة خاصة في الأسر ذات الدخل المحدود كما ساهم في توفير القدرة على تلبية الحاجات المادية ومواجهة التقلبات الاقتصادية، كما يساهم ذلك في توفير العديد من المنتجات الوطنية ورفع الإنتاجية في المجتمع ومواجهة البطالة، مما يساهم في توفير العديد من الخبرات والمهارات بين أفراد المجتمع.

يمنح بنك التنمية الاجتماعية الفرصة للنساء للحصول على مصادر دخل من خلال تمويل القرض الحر للنساء لتوفير مصدر استثماري تعتمد عليه حيث يفر القرض الآتي:

يوفر تمويل يبلغ 120 ألف ريال سعودي.

يوفر مدة سداد تصل إلى 40 شهر.يوجد خاصية إسقاط ما تبقى من أقساط في حالة التعرض للعجز الكلي أو الوفاة لا قدر الله من خلال التأمين المتاح.

يتم احتساب نسبة المصروفات الإدارية بحيث لا تزيد عن 4000 ريال.

يتم تحديد وسيلة سداد الأقساط شهريا كما أن أول قسط يكون في خلال 30 يوم من الحصول على القرض.

يتم تنبيه صاحب القرض بضرورة السداد في حالة مرور شهرين دون الدفع ويتم استرداد قيمة القرض نهائيا إذا تجاوز الأمر إلى 3 أشهر مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

يساهم بنك التنمية الاجتماعية بتوفير إمكانية التقديم بسهولة على القرض الحر للنساء من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك، حيث يجب إتباع الخطوات الآتية:

فتح الموقع الخاص ببنك التنمية الاجتماعية من خلال الرابط من هنا.

الضغط على قائمة الخدمات الرئيسية.

الضغط على منتجاتنا.

الضغط على منتجات الأفراد.

تحديد نوع التمويل المطلوب حيث تختار هنا تمويل العمل الحر.

الضغط على التقديم الإلكتروني.

تسجيل الدخول من خلال بيانات حساب النفاذ الوطني الموحد.

كتابة البيانات الشخصية اللازمة من: الاسم الأول. اسم الأب. اسم الجد. اسم العائلة. الجنس. تاريخ الميلاد بالهجري والميلادي. تاريخ انتهاء صلاحية الهوية الوطنية.

الضغط على تأكيد وحفظ البيانات.

كتابة رقم الهاتف للمستخدم.

حدد منتجات العمل الحر.

حدد نوع الخدمات التخصصية.

النقر على التقديم.

كتابة البيانات اللازمة بالتمويل مثل: فرع البنك الأقرب لمحل السكن. نوع التمويل المطلوب.

تحديد الهدف من الحصول على التمويل.

تحديد حالة المتقدم الاجتماعية والأسرية.

تحديد تواجد العمالة المنزلية.

تحديد عدد أفراد العائلة في السجل العائلي والملازمين من المتقدم.

كتابة البيانات الشخصية للتابعين من أولاد وبنات.

إدخال بيانات محل السكن من:

رقم الهاتف المنزلي.

رقم الجوال للتواصل.

تحديد عنوان مدينة الإقامة من رقم الحي و الشارع و صندوق البريد.

كتابة بيانات العمل الرئيسية.

تحديد رقم الطلب.

كتابة رقم الهوية الوطنية.

الضغط على تقييم للنظر في البيانات التي تم إدخالها من ثم الضغط على إرسال.

انتظار النظر في الطلب والموافقة عليه ليتم تحويل المبلغ إلى حساب المستفيد البنكي.

يوجد تمويل نقدي وتمويل عيني حيث يصل مبلغها إلى 120 ألف ريال لمدة 40 شهر.

يمكنك الحصول على وثيقة العمل الحر من المهن الآتية: مهندس برمجيات، مصمم ألعاب إلكترونية،مطور مواقع الويب، محلل بيانات، مدقق لغوي، محرر مرئي، مطور تطبيقات الجوال، مصمم جرافيك.

بعد التقدم بطلب الحصول على القرض و إرسال المستندات المطلوبة من خلال البريد يجب الانتظار في مدة تتراوح بين 3 إلى 10 أيام عمل للنظر في الطلب من ثم الموافقة عليه..