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عدن - ياسمين التهامي - رسوم تجديد الإقامة للعمالة الأجنبية اليوم في السعودية لجميع الفئات.. (تعرف عليها)

كم رسوم تجديد الإقامة للعامل في السعودية، حيث إن رسوم تجديد الإقامة تشغل فكر كثير من المقيمين، خاصة بعد زيادة أسعار العملات، وكذلك ما نوهت عنه الوزارة برفع أسعار تجديد الإقامة، حيث اشتمل القرار على مضاعفة رسوم الخروج والعودة بقيمة 200 ريال وذلك لمدة شهرين، وكما أوضح القرار زيادة 100 ريال سعودي على المقيم في حالة بقائه في السُّعُودية شهرا إضافيًا، وعند خروج المقيم من المملكة في هذه المدّة يتم مضاعفة رسوم هذا الشهر للضعف، وكذلك تم تحديد الفئات المعفاة من رسوم الإقامة بالسعودية. تابعنا لتتعرف على كل ما تحتاجه بخصوص تجديد الإقامة.كم رسوم تجديد الإقامة للعامل في السعودية(بوابة الخليج)الكثيرون من المقيمين في المملكة العربية السُّعُودية، يريدون معرفة رسوم تجديد الإقامة، حيث حددت الوزارة الرسوم كتالي:

رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة للسائق الخاص بـ 600 ريال سعودي.

بقية التفاصيل في الاسفل

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كم رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة للعمالة المنزلية بـ 650 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة للعامل في الشركة أو المؤسسة بـ 600 ريال سعودي.

كم رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة لزوجة عامل زراعي بـ 500 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة لزوجة مواطن بـ 500 ريال سعودي.

كم رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة لزوجة مقيم بـ 500 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة لمدة سنة الخاصة بالمرافقين أو التابعين الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا، بـ 500 ريال سعودي.

طريقة الاستعلام عن رسوم تجديد الإقامة (بوابةالخليج)

تستطيع معرفة المبلغ المطلوب أيضا من خلال ماكينة الصراف الآلي، وذلك باتباع خطوات يسيرة، عليك اتباع التالي:الدخول على إحدى ماكينات الصراف الآلي.

اضغط على قائمة المدفوعات.

انقر على كلمة «سداد».

ثم على خِدْمَات المقيمين.

حدد مدة تجديد الإقامة.

في خلال لحظات سيتم بيان المبلغ المطلوب منك دفعه حتى تتمكن من تجديد الإقامة لمدة سنة في السُّعُودية.

ما هي شروط تجديد الإقامة في المملكة العربية السُّعُودية؟(بوابة الخليج)

قامت الوزارة بتحديد بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يريد تجديد إقامته، حيث تشمل الشروط على التالي:

يجب أن يكون مقيمًا في السُّعُودية، ودفع رسوم التجديد.

يشترط دفع جميع المخالفات المرورية.

ألا يكون مسجل عليه غياب في عمله من قبل.

لديه جواز سفر ساري المفعول.

أن يكون لديه تأمين طبي ساري المفعول في حالة أن يكون معه أولاده.

عمره الشخص إذا كان من الذكور لا يزيد عن 21 عام ومسجل على انه مكفول.كيف تعرف صَلاحِيَة إقامتك؟(بوابة الخليج)

ادخل على منصة أبشر.

اكتب اسم المستخدم وكلمة المرور.

ادخل رمز التأكد.

اختر من القائمة الرئيسة خِدْمَات عامة.

الضغط على صباحية الإقامة من القائمة.

ادخل رَقَم الهُوِيَّة والرمز المرئي.

انقر على عرض التفاصيل.

سيظهر أمامك صَلاحِيَة إقامتك.

ما هي الفئات المعفاة من رسوم الإقامة بالسعودية؟(بوابة الخليج)

الطلاب الوافدين الحاصلين على منح دراسية (scholarship) في جامعات المملكة.

المقيمين من حاملي الجنسية الفلسطينية.

الأشخاص الحاصلين على تأشيرة خروج نهائية بعد انتهاء عقد العمل.

العمال الذين يعملون في شركات صغيرة لا يزيد عدد العمالة فيها عن 5 أفراد.

أبناء الوافدين والمقيمين الذين ولدوا في المملكة وحصلوا على الجنسية السُّعُودية