شكرا لقرائتكم خبر عن هيا مرعشلي تفجّر تعليقا مستفزا على احتشام الأميرات بزفاف الحسين والسعودية رجوة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هيا مرعشلي تفجّر تعليقا مستفزا على احتشام الأميرات بزفاف الحسين والسعودية رجوة

: شكرا لقرائتكم خبر عن هيا مرعشلي تفجّر تعليقا مستفزا على احتشام الأميرات بزفاف الحسين والسعودية رجوة والان مع التفاصيل عدن - ياسمين التهامي - هيا مرعشلي تفجّر تعليقا مستفزا على احتشام الأميرات بزفاف الحسين والسعودية رجوة السوسنة - بعد تعرضها لإنتقادات حادة بسبب ملابسها المكشوفة وإطلالاتها الجريئة، فجّرت الممثلة السورية هيا مرعشلي غضب رواد مواقع التواصل بسبب تصريحاتها المثيرة للجدل حول احتشام الأميرات بحفل زفاف الأمير حسين والاميرة رجوة. هيا مرعشلي تنشر صور الأميرة ديانا وتسخر من احتشام الأميرات .

: ونشرت مرعشلي عبر خاصية الستوري على حسابها في إنستغرام، صورة للأميرة ديانا وهي ترتدي فستان الأنتقام الأسود، وصورة أخرى وهي تلف غطاء فقط حول جسدها، وعلقت على الصور قائلة: "صرعونا بحشمة الأميرات مابعتقد في أميرة اكتر منها".لاقت تصريحات الممثلة السورية هجوم واسع على مواقع التواصل، وإنهالت التعليقات من قبل المتابعين، فاتهمها البعض بالتعري للبحث عن الشهرة وخاصة ان أدوارها تراجعت في الوسط الفني، بينما أشار البعض ان كلمة "الاحتشام" تزعجها لانها بعيدة عنها. الجدير بالذكر ان استياء هيا مرعشلي من احتشام الأميرات، جاء بعد الحديث عن جمال الأميرات واحتشامهن في حفل زفاف ولي العهد الحسين، ورقي فساتينهن التي تميزت بالبساطة والحشمة. : هيا مرعشلي تفجّر تعليقا مستفزا على احتشام الأميرات بزفاف الحسين والسعودية رجوة

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