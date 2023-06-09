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عدن - ياسمين التهامي - السعودية تطلق صافرات الإنذار لسكان هذه المناطق تحسبا لهذا الحدث الصادم وتحذر المواطنين

حذر المركز الوطني للأرصاد سكان منطقة عسير في السعودية، الثلاثاء، من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تستمر حتى العاشرة من مساء اليوم.

وذكر «الأرصاد» عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أنه يتوقع عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة في: «المجاردة- بارق- محايل» من الثانية ظهراً حتى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

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وأضاف أن هذه الحالة سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتساقط البرد وسيول وانعدام في الرؤية.