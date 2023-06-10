شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عروسة سعودية تُزف الى قبرها قبل يوم من زواجها … والدها يكشف حقيقة موتها المفاجئ ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - : اخبار من اليمن بكلمات مؤثرة أشعلت رسالة لأب سعودي تعاطف المئات على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية.فقد نشر هذا الوالد المفجوع على تويتر، صورة من دعوة لزفاف ابنته، كاتباً “دعواتكم لابنتي رغد سلمان حسن الفيفي، كان زفافها يوم الأحد ۸ ذو القعدة، ولكنها زُفت يوم السبت في كفنها إلى أرحم الراحمين.. اللهم عوضها شبابها بالجنة، واغفر لها وارحمها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة وثبتها عند السؤال”. ل تلك الكلمات المؤثرة كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي. ووجه العديد من السعوديين عبارات العزاء للأب المكلوم، لاسيما بعدما تحولت فرحة أسرته بزفاف ابنتها إلى مأساة. يشار إلى أن وفاة رغد سلمان البالغة من العمر 20 عاماً وقعت قبل يوم واحد من زفافها الذي كان من المقرر عقده على ابن عمها، أمين بن سليمان الفيفي، الأحد الماضي. واستبدلت أسرتها فستان الزفاف بالكفن، لتتحول البسمة على ثغور الأهل والأقارب القادمين من خارج المنطقة إلى حزن وبكاء . عريس في السعودية يهرب من عروسه عندما رأها والاخرى تطارده بفستانها الابيض..'شاهد السبب' عريس في السعودية يهرب من عروسه عندما رأها والاخرى تطارده بفستانها الابيض..'شاهد السبب' from-yemen.com عروسة سعودية تزوجت اخو زوجها بعد موته وفي ليلة الدخلة حصلت المفاجأة الصادمة عروسة سعودية تزوجت اخو زوجها بعد موته وفي ليلة الدخلة حصلت المفاجأة الصادمة from-yemen.comJubna Ads Choice عروسة سعودية تُزف الى قبرها قبل يوم من زواجها … والدها يكشف حقيقة موتها المفاجئ ! ، هذا الخبر قدمناه لكم عبر موقعنا. و ت استيراد هذا الخبر عروسة سعودية تُزف الى قبرها قبل يوم من زواجها … والدها يكشف حقيقة موتها المفاجئ !، من مصدره الاساسي موقع جهينة يمن. ولا نتحمل في موقع من اليمن اي مسؤولية عن محتوى عروسة سعودية تُزف الى قبرها قبل يوم من زواجها … والدها يكشف حقيقة موتها المفاجئ !. عروسة سعودية تُزف الى قبرها قبل يوم من زواجها … والدها يكشف حقيقة موتها المفاجئ !.

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