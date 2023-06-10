شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن كل الاحلام اصبحت واقع وسهلة المنال في عهد القائد الملهم محمد بن سلمان خبر تاريخي للسعوديين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتوفير خدمة إعفاء القروض من الديوان الملكي وإسقاط كافة الديون عن المواطنين السعوديين المتعثرين

● __بقية الخبر هنا__ وتهدف هذه الخدمة في تخفيف أعباء الحياة اليومية على المواطنين مع عدم قدرتهم على سداد ما عليهم من أموال مستحقة وديوشو ط إعفاء القروض من الديوان الملكيشثترط على المتقدم لطلب الخدمة الموافقة على كافة شروط وبنود البنوك المتعلقة بالقرض. -

كذلك يشترط أن يكون الفرد المتقدم لطلب إعفاء القروض مواطن سعودي الجنسية أصلًا ونشأة. -يشترط أيضًا أن يقوم الفرد المتقدم بتسجيل كافة البيانات اللازمة بشكل صحيح. -وأن يتقدم المواطن بالأوراق والمستندات التي تثبت عدم قدرته على تسديد مديونياته وما عليه من مستحقات شهرية. -كذلك يشترط أن يتقدم المواطن بشهادات طبية تفيد بأنه غير قادر على العمل وتسديد ما عليه من مستحقات.

-من الضروري أن يتقدم بطلب إعفاء من المؤسسة التمويلية التي قد تم الاقتراض منها. -المستندات المطلوبة لطلب اسقاط القروض على المواطنين الراغبين في التقديم للحصول على خدمة إعفاء القروض من الديوان الملكي إحضار بعض الأوراق والمستندات اللازمة والتي تتلخص فيما يلي: -رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمتقدم وأن تكون سارية المفعول. -

كافة الأوراق والمستندات التي تفيد عدم قدرة المواطن على سداد ما عليه من مديونية.

رقم القرض الذي قد حصل عليه المتقدم. -كذلك إرفاق الأوراق والمستندات حالة المتقدم الصحية وأنه غير قادر على العمل وتسديد ديونه.

طريقة تقديم الطلب عمل الديون الملكي على إتاحة العديد من الخدمات التي تسهل على المواطن السعودي الكثير، ومن هذه الخدمات خدمة التقديم الإلكتروني للحصول على طلب إعفاء القروض،

وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالديوان الملكي، ومن ثم يقوم بكتابة وتسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح، كذلك ورقم الهاتف الخاص بالمتقدم لطلب إعفاء القروض.ن.ى:.