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عدن - ياسمين التهامي - على خطى السعودية.. الإمارات تخطط لتقليد المملكة والتفوق عليها في هذا الأمر الذي سيفاجئ الجميع!

قال رئيس طيران الإمارات، السير تيم كلارك، إن طيران الإمارات قد تكون قريبة من طلبية كبيرة لما بين 100 و150 طائرة بينما تستعد لاستبدال أسطولها من طائرات إيرباص SE A380 ذات الطابقين مطلع العقد المقبل. وقال كلارك في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ في إسطنبول في الاجتماع العام السنوي لاتحاد النقل الجوي الدولي، الثلاثاء إن شركة الطيران «قريبة من القيام بشيء ما» يتضمن شراء المزيد من طائرات إيرباص A350 وبوينج 777، و «ربما» أيضاً طائرة بوينج 787 دريملاينر الأصغر. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : مع قرب انعقاد معرض دبي للطيران، قال كلارك «سنصدر طلبيات قريباً إلى حد ما. ستسعى شركة الطيران لتقديم طلبات التسليم ابتداء من 2027 حتى 2033، مع خروج طائرات A380 من العملية في عام 2032». وقال كلارك إن الطلب على الطيران هو الأقوى منذ فترة طويلة، مع احتمال حدوث بعض التناقص في منتصف العام المقبل. طيران الإمارات أكبر شركة طيران لمسافات طويلة في العالم، بأسطول يضم أكثر من 100 طائرة إيرباص A380 تستخدم دبي كمحور عالمي.

تتمتع بوينج وإيرباص بارتفاع كبير في الطلب على الطائرات، حيث تم تقديم طلبات كبيرة من قبل شركات مثل شركة طيران الهند المحدودة إلى شركة طيران الرياض الجديدة، واهتمام الخطوط الجوية التركية بعدة مئات من الطائرات الجديدة. كل هذا يشكل ضغطاً على شركات الطيران الأخرى للشراء. لكن هناك نقصاً في فتحات الإنتاج لكل الطائرات ذات الجسم العريض والضيق خلال بقية العقد. يواجه المصنعون أيضاً انتقادات بسبب المبالغة في الوعود وعدم التسليم. وتنتظر طيران الإمارات منذ أكثر من خمس سنوات طائرة بوينج 777 إكس، على سبيل المثال.

قال رئيس طيران الإمارات منذ فترة طويلة إن على صانعي الطائرات أن يتحملوا نصيباً من المسؤولية وليس فقط إلقاء اللوم على سلاسل التوريد للتأخيرات التي تكشفت والتي قال مسؤولون تنفيذيون في شركة الطيران إنها قد تستمر لسنوات. لدى طيران الإمارات بالفعل 50 طائرة A350 و117 من طائرات 777X و30787-9s تحت الطلب. إجمالاً، لديها أسطول يضم أكثر من 260 طائرة، بما في ذلك حوالي 115 طائرة A380. وقال كلارك أيضاً إن الدرجة الأولى لا تزال «مهمة للغاية بالنسبة لنا»، مضيفاً أن طيران الإمارات ستمتلك درجة أولى في جميع أسطولها الجديد باستثناء طائرات A350.

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