إب.. مليشيا الحوثي تختطف أربعة مدنيين بينهم مُسن وقاصر

المنامة - ياسر ابراهيم - اختطفت مليشيا الحوثي الإرهابية، أربعة مدنيين بينهم مُسن وقاصر، من إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن).



وقالت مصادر محلية إن عناصر حوثية تتبع القيادي الحوثي (أبو محمد عبدالرزاق الديلمي) المُعيّن من المليشيا مديراً لمديرية الشعر (شرقي إب) اقتحمت قرية "ذي مناحب" بالمديرية، واختطفت أربعة أشخاص من أبناء أسرة "رويد".



وأضافت المصادر أن من بين المختطفين، طفل قاصر يبلغ من العمر 15 عاماً، ومسناً مريضا يبلغ من العمر نحو 70 عاماً.



وأشارت إلى أن عملية الاختطاف جاءت على خلفية خلافات على أراضي زراعية بين أسرة "رويد" وأسرة أخرى انحاز لها القيادي الحوثي "الديلمي".



وتشهد محافظة إب انتهاكات شبه يومية من قبل عناصر وقيادات المليشيا الحوثية الإرهابية، بحق السكان وسط صمت دولي مُريب.

