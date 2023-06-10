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عدن - ياسمين التهامي - انخفاض غير مسبوق في سعر سيارة مايباخ مرسيدس 2023 في السعودية.. تعرف على افخم مميزاتها

من أهم وأبرز سيارات العلامة التجارية الألمانية (مرسيدس) ضمن الفئة العليا الخاصة بها سيارة مايباخ مرسيدس 2023، فقد انضمت مؤخرًا إلى الأسواق السعودية ليجد عشاق الفخامة والأداء القوى طلبهم بسهولة، فقد استطاعت الجمع بين الانبهار الخارجي والأداء المستقر والقوى على الطرق الذي ليس لها مثيل، فقد تم الحرص من قبل الشركة المنتجة على توفير كافة المواصفات القياسية المبهرة سواء من الداخل أو الخارج، نظرًا لكونها الأغلى في فئة الأسعار. التصميم الخارجي لـ سيارة مايباخ مرسيدس 2023

بلمسات عالية الجودة والفخامة تم تصنيعها من الخارج بلون نادر تم دمجه مع الشبكة الخارجية لها وعجلات السيارة، تم تزويدها بـ مصد أمامي و فتحات سفلية جهة الأمام للتهوية مع غطاء الكروم.

العجلات ذات مقياس مثالي وهو 23 بوصة، وقد تم الاستعانة بتقنية حديثة خاصة بالإضاءة، إلى جانب توفير إضاءة اتجاهية رقمية بالإضافة إلى إضاءة LED التي لا غنى عنها في الأماكن المعتمة.

بقية التفاصيل في الاسفل

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جهة الخلف مزود بمصابيح ذات تقنية LED، وفتحة سقف بانورامية كبيرة الحجم، مع دعم السائق بمرايا خارجية تعمل كهربائيًا، إلى جانب مقابض أبواب تعمل بدون استخدام مفاتيح بتقنية KEYLESS-GO.

التصميم الخارجي لسيارة مايباخ مرسيدس 2023سيارة مايباخ مرسيدس 2023 من الخارج سيارة مايباخ مرسيدس 2023 من الداخل

تميزت المقصورة الداخلية للسيارة أيضًا بالفخامة وقد تم تزويدها بأحدث الأنظمة التكنولوجية وغيرها الحديثة، وتحقق مقاعدها قدر عالي جدًا من الراحة والمتعة سواء للركاب الخلفيين أو السائق.

بها عدد من الأنظمة الخاصة بالتحكم بكافة معدات السيارة، وعدد من الشاشات يُمكن حصرها فيما يلي:

شاشة رقمية خاصة بالعرض مقاس 12.8 بوصة.

شاشة تعمل بتقنية اللمس خاصة بنظام المعلومات الترفيهي 12.8 بوصة.

شاشة توفر المعلومات اللازمة للسائق و مزودة ببرنامج الملاحة للعرض على الزجاج الأمامي.

توفير شاشتان خاصة بالترفيه للمقاعد الخلفية مثبتة على ظهر المقعد الأمامي.

من أجل التحكم الكامل بأنظمة السيارة، في الكونسول الأوسط تم تثبيت شاشة لوحية لتحقيق هذا الهدف.

التصميم الداخلي لسيارة مايباخ مرسيدس 2023سيارة مايباخ مرسيدس 2023 من الداخل سمات أداء محرك السيارة

تم دعم مرسيدس مايباخ S 2023 بمحرك ذو دفع خلفي و أداء مستقر وقوي في ذات الوقت على مختلف أنواع الطرق، تميز بالتالي:

نوع المحرك: V12 مدعوم بشاحن توربيني مزدوج.

السعة الداخلية : 6 لتر.

القوة الحصانية : 621 حصان.

عزم الدوران : 900 نيوتن لكل متر من عزم الدوران.

ناقل الحركة: أوتوماتيكي من تسع سرعات.

معدل التسارع : خلال في 4.5 ثانية يبدأ من 0 إلى 100 كم.

السرعة القصوى: 250 كم / ساعة.

أهم مميزات السيارة

تأتي السيارة بعدد من التقنيات والمميزات الغير متوفرة بالسيارات ذات الفئة العليا الأخرى، وهي كما يلي:

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زجاج السيارة الأمامي عازل للحرارة والصوت.

تم تزويدها بضغطه وضعية دوران الدفع الرباعي الجديدة.

مزودة بمكبس من نوع 12V بالأمام فقط.

متوفر بها نظام كشف حركة مجسم.

تتضمن كافة أنظمة الأمان للراكبين وأعلى درجات الخصوصية.

تحتوي على محركات توربينية عالية الأداء والجودة.

عيوب السيارة مايباخ مرسيدس موديل 2023

على الرغم من مميزاته ومواصفاتها القياسية، إلا أن هناك بعض العيوب التي قد تكون عائق أمام البعض، وهي:

غير اقتصادية لارتفاع معدل استهلاكها للوقود.

شاشة الترفية المركزية تعيق قائد المركبة وقد تفقده تركيزه أثناء القيادة.

ارتفاع سعرها بشكل كبير، في حين أن هناك بدائل بمواصفات قوية وبسعر أقل.

كم سعر سيارة مايباخ مرسيدس 2023؟

دخل السيارة فئة السيارات الأعلى سعرًا بالمملكة، لامتلاكها تقنيات ذات مستوى عالي جدًا ومميزات ليس لها مثيل، ويبدأ سعرها بأسواق السعودية للسيارات بداية من 1,209,000 ريال سعودي وذلك بعد إضافة قيمة الضريبة.

تعرفنا إلى هنا على مواصفات وسمات أداء أهم وأبرز موديل في فئة السيارات السيدان الفاخرة بالمملكة، وهي سيارة مايباخ مرسيدس 2023 المعشوقة من جانب محبي التميز والرفاهية المتناهية.