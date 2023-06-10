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عدن - ياسمين التهامي - مختص عقاري سعودي يكشف حقيقة انهيار أسعار العقارات بنسبة 80%ومفاجأة بشأن نزول أسعار الفلل

كشف صانع محتوى حقيقة انهيار أسعار العقارات في المملكة، بنسبة تصل إلى 70 أو 80%، مشيرًا إلى أن السوق العقاري على أرض الواقع يختلف عن سوق السوشيال ميديا.

وأوضح المختص في العقار، أن السوق العقاري ينقسم إلى قسمين، سوق سوشيال ميديا، وفيه يشاع أن العقار منهار انهيار تام بنسبة 70، 80%، أما سوق أرض الواقع يختلف.

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وأشار إلى أن الأراضي في أطراف المدن فيها نزول من 30 إلى 40%، قائلًا: " بعض الناس اشترى هذه الأراضي بـ 200 ألف ريال، قبل 3 أو 4 سنوات ووصلت حاليًا إلى مليون أو مليون و200 ألفًا، وحاليا نزل سعرها إلى 800 أو 700 ألفًا، مؤكدًا أن النزول في المكسب وليس في رأس المال.

ولفت إلى أن الفلل والمنتجات العقارية السكنية، فيها نزول بنسبة 30% أو 40%، مضيفًا، "حتى فيه ناس تبغى تبيع برأس المال ما محصل زبون"، مشيرًا إلى أن ما يقال بشأن نزول الأراضي بنسبة 60 أو 70% غير صحيح.

واختتم المختص العقاري، حديثه بالإشارة إلى أن الأراضي المخدومة وسط الأحياء القديمة، نزل سعرها ولكن بشكل طفيف، حوالي 10 أو 20% على حد أقصى. ونصح باقتناص هذه الفرص والشراء وقت الركود قائلًا: "نصيحتي، وقت الركود هو وقت الفرص، إذا حصلت شيء مناسب لا تنتظر، ممكن بعد فترة ما تحصل الفرصة اللي شفتها اليوم".