شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو صادم لإجبار عاملات سعوديات بخلع "النقاب" ووضع المكياج لجذب الزبائن!..(شاهد) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثيرت ضجة في السعودية، في أعقاب تداول مقطع فيديو لموظفة تشكو من أنه تم إجبار العاملات على خلع النقاب ووضع المكياج.
وقالت السيدة في مقطع الفيديو، دون أن تُظهر وجهها، إن أصحاب المحال التجارية في المول يُجبرن السيدات والفتيات العاملات بخلع النقاب والتزيُّن عبر وضع الميكاب.
وأضافت أن السبب من هذه الخطوة هو العمل على جذب الزبائن، ورفع نسبة المبيعات.
وناشدت كل من يهمه الأمر بالتدخل الفوري لعدم طرد العاملات من أعمالهن حال عدم الاستجابة لتوجيه أصحاب المحال.
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