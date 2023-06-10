شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية الملك سلمان يصدر أمر ملكي طارئ بستضافة حجاج هذه الدولة بدون أي رسوم ومعاملتهم كالملوك! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في إطار برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الذي تنفذه وتشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قرارا عاجلا باستضافة 1000 حاج وحاجة من ذوي الشهداء والأسرى والجرحي الفلسطينيين، لأداء فريضة الحج لهذا العام 1444هـ. من جانبه؛ اكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن الشعب الفلسطيني يحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين..

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