مركز الأرصاد: العاصفة المدارية "بيبار جوي" ستستمر في سقطرى والسواحل الشرقية لليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية في العاصمة المؤقتة عدن، مساء السبت، استمرار تأثير العاصفة المدارية "بيبار جوي" على سواحل جزيرة سقطرى والسواحل الشرقية لليمن.



جاء ذلك في نشرته التحذيرية، غداة تعرض الجزيرة لأمطار غزيرة وسيول جارفة، ألحقت أضرار بالغة بالممتلكات والأراضي الزراعية خاصة بالساحل الجنوبي للأرخبيل اليمني.



وقال مركز الأرصاد، إن تأثير العاصفة المدارية "بيبار جوي"، على سواحل سقطرى والسواحل الشرقية لليمن ستستمر مع توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة.



وأضاف: أن تأثيرات العاصفة المدارية سيستمر على المياه الإقليمية الشرقية لبلادنا والتي تتمركز حاليا في وسط شرق البحر العربي، على خط عرض (16.51) درجة شمالا وخط طول (67.20) درجة شرقا، وعلى بعد (1460) كيلو متر شرق جزيرة سقطرى، والتي تتحرك بسرعة (4) كيلومتر/ ساعة شمال وشمال شرق موقعها الحالي مع استمرارها كعاصفة إعصاريه شديدة خلال الساعات القادمة".



وتوقع المركز بتحرك العاصفة المدارية باتجاه شمال الشمال الشرقي بشكل تدريجي خلال 24 ساعة القادمة، وابتعادها عن سواحل سقطرى خلال الثلاثة الأيام القادمة.



من جهتها حذرت هيئة الأرصاد العمانية من ارتياد البحر وممارسة الأنشطة البحرية؛ نظرا لارتفاع موج البحر إلى هائج الموج (3-6) متر على سواحل بحر العرب خلال الثلاثة الأيام القادمة، متوقعة أن يتجه الإعصار المداري نحو البر الباكستاني والهندي خلال الساعات القادمة.



إلى ذلك أجرى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، اتصالاً هاتفياً بمحافظ محافظة أرخبيل سقطرى، رأفت الثقلي، وذلك للاطمئنان على الاوضاع في المحافظة التي تشهد منذ اسبوع امطاراً غزيرة، وسيولاً جارفة، بسبب المنخفض الجوي.



ووفق وكالة الأنباء اليمنية" سبأ"، "حث رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة والسلطة المحلية على مضاعفة الجهود المنسقة مع المنظمات الاغاثية للحد من اضرار المنخفض الجوي، وتقديم العون، والمساعدات اللازمة للعائلات المنكوبة".

