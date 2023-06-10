شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : امر ملكي بصرف مكرمة ملكية قبل عيد الأضحى لمستفيدي الضمان المطور الدورة 19 في السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قامت وزارة الموارد البشرية بالإجابة على سؤال المواطنين لمن زيادة الضمان المطور الدورة 19؟ وهل يتم صرف مكرمة ملكية قبل عيد الأضحى؟ وأكدت على أنه سوف يتم صرف مكافأة لبعض الأشخاص على المعاش الشهرى التى يتم الحصول عليه وتم إعطاء هذه المكافأة من أجل قدوم عيد الاضحى المبارك حيث أن الحكومة فى الممكلة العربية السعودية تسعى دائما إلى مساعدة مواطنيها على تحسين مستوى المعيشة .

المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان بمناسبة عيد الاضحىآ

بمناسبة قدوم عيد الاضحى المبارك قامت المملكة العربية السعودية بصرف المكرمة الملكية لمستفيدي الضمان بمناسبة عيد الأضحى وذلك من أجل الاحتفال بعيد الاضحى وتغطية جميع التكاليف التي ترتبط بالاحتفال .

حيث أكدت الحكومة على أن هذه المكافأة سوف تكون مساعدة بجانب المعاش الشهرى الذى يتم صرفه لمستفيدي الضمان الاجتماعي وذلك من أجل قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء والاحتفال بقدوم العيد .آ آ

شروط مكرمة الضمان الملكية هناك عدة شروط مكرمة الضمان الملكية من أجل صرف المساعدة المالية التي قام الملك سلمان بإصدارها لمستحقي الضمان الاجتماعي فمن أهم هذه الشروط .

اولا لابد على المواطن أن يقوم بالانضمام إلى نظام التأمين الاجتماعي من أجل الحصول على مكرمو الضمان الملكية . أن يكون الشخص التى سوف يحصل على المكافأة أن يكون سعودي الجنسية . لابد على المتقدم أن يكون من الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية . يجب على المتقدم أن لا يكون قادما من مراكز رعاية حكومية داخل المملكة. أن لا يكون المتقدم لدية اى أملاك عقارية او أصول . لابد على المتقدم أن لا يزيد راتبه عن 3000 ريال سعودي . متى تنزل مكرمة عيد الأضحى لمستفيدي الضمان متى تنزل مكرمة عيد الأضحى لمستفيدي الضمان يتكرر هذا السؤال بكثرة فى الفترة الحالية وذلك من أجل الحصول على المبلغ المالى التى سوف يتم صرفه قبل عيد الأضحى حيث تمآ التوضيح على أن مكرمة عيد الاضحى سوف يحصل عليهاآ فئات محددة وهم الذين قاموا بالاستفادة من الضمان الاجتماعي .

حيث أنه حتى الآن لم يتم تحديد موعد صرف المكرمة ولم يتم الإعلان حتى الآن حيث أن صاحب السمو الملك سلمان بن عبدالعزيز سوف يوضح جميع التفاصيل في الوقت المحدد لذلك.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الدفعة التاسعة يسأل الكثير من الناس عن موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي الدفعة التاسعة حيث قامت وزارة الموارد البشرية بالإجابة على هذا السؤالآ

حيث أكدتآ وزارة الموارد البشرية بتحديد الموعد التى سوف يتم فيه صرف مبلغ معاش الضمان الاجتماعي وذلك من أجلآ الحصول على المعاش الجديد والقديم كما أكدت الوزراء على الفئات التى سوف يتم صرف المبلغ لها لابد أن تكونآ استوفت جميع الشروط المطلوبة من أجل صرف المبلغ .

كما أوضحت وزارة الموارد البشرية على أنه سوف يتم صرف المبلغ المحددة بداية من يوم واحد من الشهر الميلادي وسوف يتم التأجيل في حالة واحدة إذا كان هذا اليوم هو عطلة رسمية داخل المملكة .

لمن زيادة الضمان الاجتماعي المطور دورة يوليوآ أكدت وزارة الموارد البشرية على أنه سوف يكون هناك زيادة لبعض الأشخاص ولكن لمن زيادة الضمان الاجتماعي المطور دورة يوليو .

أولا الأشخاص الذين تم انتقالهم من النظام القديم إلى النظام المطور حيث أنه سوف يكون هناك زيادة للعائل تصل إلى 550 ريال سعودي اما للفرد المستقل فقد تصل الزيادة إلى 100 ريال سعودي. ثانيا تم اختيار الفئات التي تستحق رواتب الأثر الرجعى سواء للأشخاص الذين تم قبول نتائج الاعتراض الخاصة بهم أو الدفعات المرتجعة. الأسئلة الشائعة آ ماهو الضمان الاجتماعي في السعودية ؟ يقصد بمعاش الضمان الاجتماعي أنه عبارة عن صرف مبلغ من المال بشكل شهري ويتم صرف هذا المبلغ للأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية فقط والذين تتوافر بهم الشروط المطلوبة يتم الموافقة عليهم على الفورآ .