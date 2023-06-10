السعودية تفجر مفاجأة كبيرة وتحقق حلم الوافدين بقرار رسمي يمنع ترحيلهم!

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عدن - ياسمين عبدالعظيم - تقدم المملكة العربية السعودية فرصًا للوافدين الراغبين في الاستقرار والعمل في المملكة لفترة طويلة من خلال منح تصريح إقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر.

: يعتبر هذا التصريح فرصة هامة للوافدين للعمل بدون الحاجة إلى كفيل والبقاء في المملكة دون خوف من الترحيل. وفي هذا المقال، سنتطرق إلى الشروط الأساسية للحصول على هذا التصريح وشروط تجديده. شروط الحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر للحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر، يجب على الوافد توفير الشروط التالية: 1. فئة المستثمرين يجب أن يكون الوافد من فئة المستثمرين، وهذا يعني أنه يجب أن يكون التاجر ولديه أعمال تجارية داخل المملكة. يتطلب ذلك وجود نشاط تجاري مرخص وناجح يساهم في تطوير الاقتصاد المحلي. 2

. الالتزام بالرسوم والقوانين يجب على الوافد الالتزام بدفع الرسوم المطلوبة وعدم وجود أي مخالفات أو غرامات مالية عليه. كما يجب أن يكون خاليًا من أي مشاكل أمنية تؤثر على سمعته وسمعة المملكة. 3. المؤهلات العلمية والتخصصية يجب أن يكون الوافد حاصلاً على المؤهلات العلمية والتخصصية المناسبة لنشاطه التجاري. يتعين على الوافد أن يقدم الوثائق والشهادات اللازمة لإثبات مؤهلاته ومهاراته في المجال الذي يعمل فيه. 4. إضافة إلى المملكة وتقديم شيء جديد يجب أن يكون الوافد إضافة فعلية إلى المملكة وأن يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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أن يقدم شيئًا جديدًا ومفيدًا للمملكة بناءً على مهاراته وخبراته. أولويات في الإقامة عند منح تصريح إقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر، تتمتع بعض الفئات بأولوية على الأخرى وتشمل: 1. مواطني دول مجلس التعاون الخليجي يتم منح أولوية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، والذين يشملون المواطنين من البحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات العربية المتحدة. يحصلون على فرصة أفضل للحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر

. 2. أبناء الجنسية من الزوج الوافد يتم منح الأولوية أيضًا لأبناء المقيمين الذين هم من الزوج الوافد. يتم منحهم فرصة أفضل للحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر. 3. أبناء المغتربة من أب سعودي تتم منح الأولوية لأبناء المغتربة الذين هم من أب سعودي. يحصلون على فرصة أفضل للحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر. 4

. المجنس تمنح الأولوية أيضًا للأشخاص الذين يحصلون على المجنس السعودي. يتم منحهم فرصة أفضل للحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر. الخاتمة تتيح المملكة العربية السعودية فرصة مميزة للوافدين للحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر، وذلك من خلال توفير الشروط المحددة. هذا يساعد الوافدين على الاستقرار في المملكة والعمل بدون كفيل والاستمتاع بحقوق الإقامة.

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هذه الخطوة تعكس التزام المملكة بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار وتطوير القطاعات المختلفة. الأسئلة المتداولة 1. هل يمكن لأي شخص التقدم لتصريح إقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر؟ نعم، يمكن لأي وافد يستوفي الشروط المحددة التقدم للحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر. 2. هل يجب على الوافد تجديد تصريح الإقامة؟ نعم، يجب على الوافد تجديد تصريح الإقامة بانتظام وفقًا للشروط المحددة. 3

. هل يمكن للمقيم العادي العمل بدون كفيل؟ عادةً ما يحتاج المقيم العادي إلى كفيل للعمل في المملكة، ولكن التصريح بالإقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر يسمح للوافد بالعمل بدون كفيل. 4. ما هي الفوائد الرئيسية للحصول على تصريح إقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر؟ تتيح تصاريح الإقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر للوافدين العمل بدون كفيل والاستقرار في المملكة دون الحاجة إلى الترحيل المحتمل. 5.

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الحصول على مزيد من المعلومات حول تصاريح الإقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر؟ يمكنك زيارة الموقع الرسمي للجوازات السعودية لمزيد من المعلومات حول شروط وإجراءات تصاريح الإقامة لمدة 10 سنوات أو أكثر.....: السعودية تفجر مفاجأة كبيرة وتحقق حلم الوافدين بقرار رسمي يمنع ترحيلهم!.