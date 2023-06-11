شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تعرف على العطر الشهير الذي تستخدمه هيفاء وهبي وكم سعره في السعودية ودول الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن العطر المفضل لديها والذي تستخدمه بإستمرار.

وقالت النجمة اللبنانية أنها تستخدم عطر “Bright Crystal” من علامة Versace التجارية، والمعروفة بعطورها الراقية والناعمة.

وقامت هيفا وهبي بنشر صورة لزجاجة العطر، وعلقت بأنها على علاقة حميمة بالعطر، فهي وفية للعطر حتى آخر قطرة، أي وفية للقارورة حتى تفرغ.

وسعر عطر Bright Crystal في السعودية وبقية دول الخليج يصل إلى 105 دولار أمريكي.

عطر Bright Crystal من علامة Versace، هو عطر زهري فاكهي. تجمع تركيبته بين نفحات متناغمة، وفي مقدمة العطر تبرز رائحة الرمان، وفي قلب العطر زهرة اللوتس المائية مع الماغنوليا والفاونيا، أما أساس العطر، فيحمل نفحات المسك مع العنبر وأخشاب الماهوجني.