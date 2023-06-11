الحوثيون يشنون حملة جديدة ضد مجموعة هائل سعيد ويتهمونها بتهريب "زيت الطعام"



شنت مليشيا الحوثي هجوما إعلاميا جديدا على مجموعة هائل سعيد التجارية والصناعية أكبر المجموعات التجارية في اليمن، واتهمتها بتهريب زيت الطعام الخام في الحديدة (غربي اليمن).



ونشرت مليشيا الحوثي خبرا على وسائل إعلامها وناشطيها "أن المجموعة التجارية تحاول تهريب آلاف من أطنان الزيت الخام (زيت الطعام) على متن شاحنات كبيرة من موانئ مدينة الحديدة".



ونشرت المليشيا الخبر على وسائل إعلامها ووسائل التواصل نقلا عن موظف حوثي في هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة يدعى محمد علي رميش يقدم نفسه أخصائي تحليل آلي بهيئة المواصفات بالحديدة.



وقال ربيش في سلسلة تغريدات السبت، إن مجموعة كبيرة من القواطر في جولة الصدف أمام موانئ الحديدة، غيرت شعاراتها وملصقاتها من نقل الديزل إلى نقل الزيت الخام، وهو أمر لا يمكن السماح به.



وانتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي بترويج الشائعات التي تبثها مليشيا الحوثي لتشويه مجموعة هائل سعيد.



بعد أكثر من 24 ساعة من اتهام الحوثي للمجموعة التجارية، تراجعت هيئة المواصفات عن شائعاتها، وقالت إن المجموعة التجارية لهائل سعيد، لديها أسطولها من ناقلات الوقود المخصص للزيت، وأن المجموعة لم تحاول نقله عبر القاطرات.



وزعمت مليشيا الحوثي أن القاطرات التي ادعت أنها مخصصة لنقل الشحن، فعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم.



وتشن مليشيا الحوثي حربا شعواء على القطاع الخاص توجته باقتحام الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة، مطلع الشهر الجاري، بينما يشتد هجومها على قطاع الغذاء في مجموعة هائل سعيد وبقية القطاع الخاص.