شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن سبب صادم يجبر ميسي على رفض العرض الخيالي من الهلال السعودي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كشفت العديد من التقارير الصحفية والمقربين من النجم الإسباني ليونيل ميسي، أن اللاعب المقرب بشكل كبير من السعودية وسفير السياحة لدى المملكة رفض العرض الأغلى في تاريخ كرة القدم المقدم له من نادي الهلال السعودي والذي تخطى حاجز الـ 400 مليون يورو سنويا، وأكدوا أن اللاعب حاليا ما بين اختيارين ليس من ضمنهما الهلال السعودي. وكالات الأنباء العالمية أكدت الخبر حيث كشفت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اختار وجهته المقبلة الموسم المقبل، والتي ستكون نادي إنتر ميامي الأميركي.

وأكدت "بي بي سي" عبر الصحفي المقرب من ميسي غيليم بالاغ، أن ليونيل ميسي اختار الانتقال إلى انتر ميامي في صفقة انتقال مجاني، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، ولم يكشف حتى الآن عن المبلغ الذي سيتقاضاه ميسي من أجل الانتقال.

الخبر نفسه أكدته صحيفة “ماركا الإسبانية”، وقالت أن ليونيل ميسي اتخذ بالفعل قراره بالموافقة على العرض المقدم من نادي إنتر ميامي والذهاب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وأشارت إلى أن ميسي استبعد جميع العروض التي حصل عليها في الفترة الماضية سواء من الهلال السعودي أو برشلونة في ظل صعوبة النادي الإسباني في التوقيع معه بسبب الأزمة المالية. وأضافت الصحيفة أنه بالرغم من اختيار ميسي الذهاب إلى النادي الأمريكي إلا أنه لم يوقع حتى الآن على أي عقود رسمية ولايزال الاتفاق معلقاً حتى هذه اللحظة.

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فترة كبيرة من الحديث عن الصفقة الأضخم والأكبر في تاريخ كرة القدم من الهلال السعودي والذي قارب 400 مليون يورو سنويا، وفقا لمصادر عديدة، تعجب ملايين المعجبين بالأسطورة ميسي واختلفوا بين مؤيد ومعارض، طالبين معرفة السبب الحقيقي الذي دفع ميسي إلى ذلك. وإلى الآن لا يوجد أي سبب معلن أو قرار اتخذ إلا أن بحسب ما قاله الإعلامي الرياضي جيرارد روميرو، بالإضافة إلى خوسيه مادوليل، الصديق المقرب جداً من رئيس نادي برشلونة الإسباني جوان لابورتا، ووسائل إعلام مختلفة، فإن زوجة ميسي، أنتونيلا، هي السبب الرئيسي في فشل انضمام البرغوث إلى الهلال السعودي.

وأشاروا جميعا إلى أن أنتونيلا، زوجة ميسي تفضل الحياة رفقة أطفالها في أوروبا أو أمريكا، كما أنها على وجه التحديد تود العودة إلى برشلونة، كما أضافوا أن أحد أبناء ميسي، لم يكن سعيدا خلال العامين الماضيين، حين تواجد فيهما الأسطورة الأرجنتينية، في العاصمة الفرنسية مع فريق باريس سان جيرمان، ويرغب في العودة إلى مدينة برشلونة مجددا

. وإلى الآن لا يوجد أي عقد حقيقي وقع عليه ميسي، ولكن يبدو أن أسرة ميسي، هي من ستكون صاحبة القرار من أجل استقرار أفضل لاعب في العالم 7 مرات وبطل كأس العالم الأخيرة في قطر. سبب صادم يجبر ميسي على رفض العرض الخيالي من الهلال السعودي.