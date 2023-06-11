شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دحر هجوم مباغت لـ "القاعدة" في شبوة اليمنية.. قتلى وجرحى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في هجوم مسلح لتنظيم القاعدة على حاجز تفتيش لقوات دفاع شبوة في المحافظة الذي تحمل الاسم ذاته جنوبي اليمن، قتل جنديان اثنان، وأصيب اثنان آخران.

وقال مصدر أمني إن عناصر مسلحة لتنظيم القاعدة نفذت هجومًا مباغتًا على حاجز تفتيش في بلدة المصينعة، في مديرية الصعيد غربي المحافظة النفطية المطلة على بحر العرب.

وأوضح المصدر أن التنظيم الإرهابي استخدم أسلحة المدافع الرشاشة وقذائف الآر بي جي والطائرات المسيرة، مشيرًا إلى أن اشتباكات عنيفة حدثت قبل التصدي للهجوم المسلح والغادر للتنظيم الإرهابي.

وبحسب المصدر، فإن جنديين قتلا وأصيب اثنان آخران، أثناء الاشتباك المباشر مع عناصر التنظيم التي نفذت الهجوم قبل أن تتراجع تجر أذيال الخيبة والهزيمة.

وكانت مواقع قوات دفاع شبوة في بلدة المصينعة تعرضت لأول مرة لهجمات بطائرات مسيرة نفذها تنظيم القاعدة الإرهابي، في تطور لافت كشف التنسيق القائم بين القاعدة ومليشيات الحوثي لاستنزاف القوات الجنوبية.

وهذا أول هجوم لتنظيم القاعدة خلال شهر يونيو/حزيران الجاري والذي رفع من وتيرة هجماته الإرهابية التي طالت جميعها شبوة وأبين، ردا على انطلاق عمليتي "سهام الشرق" و"سهام الجنوب" في شهر أغسطس/آب الماضي في المحافظتين الواقعتين جنوبي اليمن.

وشهد شهر مايو/أيار الماضي، 3 عمليات إرهابية لـ "القاعدة"، في محافظتي شبوة وأبين، حيث استخدم التنظيم الإرهابي لأول مرة الطائرات المسيرة لقصف القوات الجنوبية.

وفي حصيلة، فقد شهد الربع الأول من العام الجاري 14 عملية إرهابية لتنظيم القاعدة جلها في محافظة أبين، ما أسفر عن سقوط أكثر من 60 قتيلا وجريحا جميعهم من القوات الجنوبية ومحور أبين.

ووفقا لخبراء، فإن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب لجأ للتفجيرات الإرهابية والهجمات المسلحة كتكتيك للرد والانتقام بعد أن واجه ضغطا عسكريا كبيرا إثر عمليتي سهام الشرق والجنوب اللتين تقودهما القوات الجنوبية.

