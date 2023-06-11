لاحقته إلى منزله.. مليشيات الحوثي تقتل مالك منشأة صرافة في صنعاء بطريقة بشعة

أقدمت ميلشيات الحوثي في وقت متأخر من مساء السبت، قتل مالك أحد محلات الصرافة بطريقة بشعة في منزلة بسبب عدم تسديدة رسوم الترخيص، بحي جدر في العاصمة صنعاء.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، أن مليشيا الحوثي الإرهابية أقدمت على قتل مالك محل بن عطيفة للصرافة في حي جدر شمالي صنعاء، يدعى "صدام عطيفة"، بعد أن هاجمت محلة بحملة عسكرية تطالبه بسداد مبلغ تجديد رخصة منشأته"



وأفادت المصادر "أن مالك المحل رفض واشتبك مع عناصر ميلشيات الحوثي الذي تسببوا بقتل وإصابة عدد من العمال لم يعرف عددهم، ولاحقت "عطيفة" إلى منزله وقتلته أمام أسرته، ألقت جثته في الشارع".



ونشرت صورة بشعة في وسائل التواصل الاجتماعي للقتيل "عطيفة" وهو مرمي على الأرض والدماء تسيل على الأرض.



جاءت جريمة القتل الحوثية بعد أيام قليلة من إصدار مليشيا الحوثي تهديدا شديدا على كل محلات الصرافة بإغلاقها عند أدنى خطأ أو مخالفة في تعاملاتها تخالف الشروط الحوثية.



وتستهدف ميلشيات الحوثي قطاع الصرافة بشكل مستمر، بموجب سلسلة من الشروط ومن أهمها رفع رأس المال إلى مبالغ كبيرة تتجاوز مليار ريال من الطبعة القديمة لبعض شبكات الصرافة، على أن يكون ربع تلك المبالغ مودعة نقدا لدى المليشيا.