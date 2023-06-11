شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تضرب بيد من حديد لهذه الفئة من الوافدين سيتم إبعادهم لهذاالسبب ولا تراجع في قرارها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - السعودية تضرب بيد من حديد لهذه الفئة من الوافدين سيتم إبعادهم لهذاالسبب ولا تراجع في قرارها !

أصدرت المديرية العامة للجوازات في السعودية توضيحا لقرار الإبعاد النهائي لمن خرج ولم يعد إلى المملكة من بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : المقيمين والأجانب..وفي تفاصيل التوضيح، فقد أشارت الجوازات السعودية إلى أن "التعليمات تنص على أنه خرج بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعد خلال الفترة المحددة التأشيرة، يمنع من الدخول إلى المملكة لمدة 3 سنوات. وأوضحت الجوازات أنه يتم احتساب المدة من تاريخ انتهاء التأشيرة، ويتم الاعتماد على التقويم الهجري، مشددة على أن “قرار المنع من الدخول لا يشمل التابعين والمرافقين”. وأفادت بأنه في ما يتعلق بخروج التابعين والمرافقين للوافدين من الأبناء أو البنات وعدم عودتهم، واستمرار ظهورهم في منصة “أبشر” لولي الأمر، فيتم إلغاؤهم وإسقاطهم من قائمة التابعين بعد نهاية التأشيرة مباشرة من خلال خدمة “تواصل” عبر منصة “أبشر” للخدمات الإلكترونية. وكانت الجوازات السعودية قد أعلنت أنه سيتم تسجيل عبارة “خرج ولم يعد” لأي وافد أصدر تأشيرة “خروج وعودة” بشكل آلي، وذلك بعد مرور شهرين من تاريخ انتهاء التأشيرة، ولا حاجة لمراجعة إدارة الجوازات كما كان سابقا لتسجيل “خرج ولم يعد” للوافد

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تضرب بيد من حديد لهذه الفئة من الوافدين سيتم إبعادهم لهذاالسبب ولا تراجع في قرارها ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.