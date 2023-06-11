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عدن - ياسمين التهامي - خبير سعودي يكشف السروراءالثراء السريع ..سر يستخدمه الأذكياء فيقلبون حياتهم بسرعة البرق!
أوضح م. عبدالرحمن التميمي، المختص في مجال المقاولات، أن الشباب السعودي يمكنه الحصول على راتب يتفوق على راتب الوزير من خلال العمل في بعض المجالات المقاولاتية.
وأشار التميمي خلال مقابلة على قناة “روتانا خليجية” في برنامج “ياهلا” إلى أن قطاع المقاولات يحتوي على الكثير من الفرص الوظيفية والتي يمكن للشباب السعودي الاستفادة منها بكفاءة عالية.
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وأضاف أن هناك بعض اللوبيات التي تسيطر على قطاع المقاولات، وتنتمي إلى جنسيات عربية معينة، والتي لم تحترم البلد.
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