اليمن.. مقتل وإصابة سبعة جنود من دفاع شبوة في هجوم مسلح

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل جنديان من أفراد قوات دفاع شبوة، وأصيب خمسة آخرون، مساء السبت، برصاص مسلحين يعتقد أنهم من تنظيم القاعدة الإرهابي، شرقي محافظة شبوة (جنوب شرق اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن الجنديين (سالم حسن الطوسلي، أيمن حنتوش العولقي) قتلا في حين أصيب خمسة على الأقل من زملائهم في هجوم مسلح استهدف موقعهم العسكري في منطقة المصينعة بمديرية الصعيد شرق مركز المحافظة.



وأضافت أن الهجوم أسفر أيضاً عن إحراق دوريتين عسكريتين تتبع قوات دفاع شبوة.



وأشارت إلى أن المسلحين سيطروا لبعض الوقت على الموقع العسكري، قبل أن يغادروه إلى شعاب مديرية الصعيد دون أن يعترضهم أحد.



وتشهد محافظة شبوة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي منذ أغسطس الماضي فوضى أمنية عارمة.