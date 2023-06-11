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عدن - ياسمين التهامي - بعد ثلاث سنوات من الأحداث، هذه هي مفاجأة المسلسل السعودي “الميراث” مع انتهاء عرضه

بعد نحو ثلاث سنوات من التشويق والغموض، الصراعات والمصالحات، الحرب والهدنة، والضحكات والدموع، وصلت الأحداث المتصاعدة في “الميراث” إلى خواتيمها وأسدلت كل من MBC1 و”شاهد” الستار على مسلسل السوب أوبرا السعودي “الميراث”. في موازاة ذلك، تعرض “شاهد” في 7 مارس، وثائقي خاص بعنوان “رحلة الميراث”، يسلط الضوء على ما جرى من تحضيرات وأحداث وحكايا وخبايا في كواليس مسلسل “الميراث” على مدى ثلاث سنوات. من جانب آخر يتحدث الممثلون والقيّمون على العمل عن مراحل إتمام أول سوب أوبرا عربي سعودي تابعه الجمهور بشوق، فكانت رحلة مليئة بالتحديات والتجارب التي خاضها طاقم العمل بإخلاص وتفانٍ، متطرّقين إلى انعكاس “الميراث” على المجتمع وعاداته وأذواق الناس، ومدى تفاعل المشاهدين مع الشخصيات وتأثرهم بالأحداث. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : بعض الأسرار سُيكشف للمرة الأولى، حيث يروي الوثائقي كل ما توارى عن الأنظار والعدسات لحظة بلحظة.

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