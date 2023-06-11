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عدن - ياسمين التهامي - السعودية ترحل الآلاف من العاملين في هذه المهن بشهر ذي القعدة.. وتحذر المتورطين بمساعدتهم

في قرار هام تعلن عنة المملكة بتوطين العديد من المهن اصبح العديد من العاملين مهددين بالطرد في شهر ذي القعدة حيث بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ القرار الذي يقضي بتوطين العديد من المهن من اجل زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين داخل المملكة وتعزيز البنية الاقتصادية. ان قرار التوطين الذي يجري الان والهادف الي توطين المهن للمبيعات حيث شهدت نسبة (50%) من المنشآت المختلفة التي يعمل بها 3 عمال فاكثر بتوطين المبيعات وذلك بنسبة 15% للمنشآت وهي تشمل كلاً من:

مدير مشتريات.

مندوب مشتريات.

مدير عقود.

أخصائي توريد علامات تجارية خاصة.

أخصائي مناقصات.

المرحلة الثانية من التوطين تدخل في حيز التنفيذ بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : اعلنت الوزارة الي انها قد بدئت في دخول المرحلة الثانية من التوطين في انشطة (نقل الطرود – البريد) وكذلك البدئ في توطين القطاعات الطبية حيث تشمل الاجهزة الطبية ومهن المبيعات والدعاية وتوطين المهن الهندسية والفنية للأجهزة الطبية وذلك بنسبة تصل الي نحو (50%). وقد اعلنت الوزارة انها بصدد تقديم حوافز للدعم والمساندة للقطاع الخاص من اجل المساعدة في توطين المهن وتوظيف السعوديين داخل برامج دعم التوظيف ومن خلال صندوق التنمية والموارد البشرية. مهن لم يصلها التوطين ويسمح للاجانب العمل بها اعلنت الوزارة الي انه يسمح للاجانب العمل بها داخل المملكة والتي من ضمنها: السكرتير الطبي.

مدير مبيعات.

صيدلي.

مدير.

كاتب حسابات.

مندوب مشتريات.

محاسب عام.

سكرتير تنفيذي.

بائع.

مراقب مستودعات.

مهندس سائق.

كما قامت وزارة الموارد البشرية بتحديد الوظائف والمهن في منطقة عسير والتي كان من ضمنها: الجمعيات الأهلية.

مكاتب البريد.

مكاتب السياحة والسفر.

مكاتب شركات التأمين والعمل في المراكز والاسواق.

تعليم البنات في جميع الفئات العمرية.

وعن اهداف التوطين بشكل عام فهي تهدف الي توطين مهن ادارة المشاريع علي مرحلتين الاول (35% والثانية 40%), كما يشمل ايضا توطين مهن المشتريات وذلك بنسبة (50%) وايضا يشمل برامج الدعم والتي تهدف الي نحو: دعم عملية الاستقطاب والبحث عن الموظفين.

دعم عمليات التدريب والتأهيل الضرورية.

دعم عملية التوظيف والاستقرار الوظيفي للسعوديين.

أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدي المنظومة.

كما تسعي ايضا الي توطين انشطة التزيين والخياطة النسائية والي توطين منافذ تقديم خدمات أنشطو الشحن ووسطاء الشحن.

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