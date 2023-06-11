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عدن - ياسمين التهامي - اسعار تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية ومزايا أسطورة الطرق الوعرة الفاخرة

اسعار تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية

وكانت سيارة تويوتا لاندكروزر منذ البداية مخصصة للقيادة في الطرق الوعرة والظروف القاسية، إلا أنها توجهت بعد ذلك نحو هدف آخر؛ لتصبح سيارة فاخرة تمتلك قدرات فاخرة، فأصبحت أسطورة بين أسطول العلامة اليابانية.

وكان الظهور الأول للسيارة اليابانية في عام 1951؛ حيث تم طرحها؛ تلبية لطلب حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وكانت السيارة تحمل اسم (تويوتا جيب) أو BJ، واعتمدتها الشرطة اليابانية كمركبة للدوريات.

بقية التفاصيل في الاسفل

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وتتوفر سيارة تويوتا لاندكروزر في السعودية من خلال 12 فئة بتجهيزات مختلفة من خلال وكيلها الحصري، شركة عبداللطيف جميل.

في هذا الصدد، يقدم لكم موقع «المربع نت» اسعار تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية ومزايا أسطورة الطرق الوعرة الفاخرة.

اسعار سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 في السعودية

في البداية نستعرض اسعار تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية لدى وكيلها الحصري شركة عبداللطيف جميل، والتي جاءت كالتالي:

سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية فئة GXR1 بسعر 251,160 ريال

سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية فئة GXR2 بسعر 269,100 ريال

سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية فئة GXR3 بسعر 298,310 ريال

سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية فئة GXR4 بسعر 310,385 ريال

سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية فئة GXR-V بسعر 323,265 ريال

سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية فئة VX بسعر 364,090 ريال

سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية فئة VXR بسعر 406,410 ريال

سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية فئة GX DSL بسعر 242,880 ريال

سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية فئة GXR2 DSL بسعر 266,455 ريال

سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية فئة GXR3 DSL بسعر 291,870 ريال

سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية فئة GXR4 DSL بسعر 303,945 ريال

سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية فئة VX DSL بسعر 357,190 ريال

سيارة تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية فئة GR-S DSL بسعر 407,445 ريال

مزايا تويوتا لاندكروزر 2023.. الجرأة والاعتمادية

وبعد استعراض اسعار تويوتا لاندكروزر 2023 في السعودية، دعونا نبرز مزايا واحدة من أفضل السيارات الاعتمادية التي قدمتها العلامة اليابانية طوال مسيرتها.

ونبدأ مع المظهر الخارجي الجريء الذي يعكس قوة لاندكروزر،فحرص الصانع الياباني منذ البداية على منح سيارته لمسات جريئة ووحشية خاصة بها،فحصلت لاندكروزر على هيكل خارجي ضخم مزود بعدد من الخطوط البارزة الحادة بشكل واضح والتي عززت المظهر الجريء للسيارة اليابانية.

فضلاً عن ذلك حصلت على واجهة أمامية صلبة بفضل الشبك الأمامي العريض بخطوطه الأفقية، والذي جاء مندمجاً بشكل انسيابي مع المصابيح الأمامية.

وجاء الغطاء الأمامي للسيارة بتصميم مميز بفضل التموجات التي حصل عليها، فضلاً عن ذلك جاءت المصابيح الأمامية بتصميم نحيف ليبرز المظهر الوحشي للسيارة.

وحصلت السيارة اليابانية على مصابيح أمامية تعمل بتقنية الـ LED مع تعديل أوتوماتيكي لمستوى الإضاءة، ورذاذ ماء للمصباح الأمامي،كذلك حصلت على مصابيح نهارية LED، بالإضافة إلى إشارات الإنعطاف الأمامية والخلفية بإضاءة تتابعية، وكشافات ضباب أمامية LED.

فضلاً عن ذلك، تميزت السيارة اليابانية بارتفاعها قليلاً عن الجيل السابق، مما عزز مظهرها الرياضي، وتم تزويدها بتطعيمات كرومية على المصد الأمامي والخلفي وإطارات النوافذ في لمسات أظهرت المزيد من أناقة السيارة.

بالإضافة إلى ذلك تتميز سيارة الـSUV اليابانية بتوفرها بجنوط ألومنيوم بمقاسات 18 و 20 بوصة وفقاً للفئة.

ومن اللمسات الأنيقة التي حصلت عليها، المرايا الجانبية الكرومية التي تدعم التحكم الكهربائي ومزودة بإشارات إنعطاف.

كما عزز الصانع الياباني اللمسات الأنيقة في السيارة من خلال تزويدها بمقابض أبواب مطعمة بالكروم، وشريط حماية جانبي كرومي، وعتبة جانبية بغطاء ملون واضاءة.

وفي الخلف حصلت سيارة تويوتا لاندكروزر على خطاف الخلفي لجر العربات، والجناح الخلفي، مع رذاذ ماء للكاميرا الخلفية.

وعن الأبعاد،جاءت السيارة بطول 5,115 مم، وعرض 1,980 مم، والارتفاع: 1,945 مم، وقاعدة العجلات: 2850 مم، كما بلغ الارتفاع عن الأرض: 312 مم، وبلغ الوزن : 2495 كجم.

ألوان سيارة تويوتا كروزر 2022 في السعودية

ومن الأسباب التي جعلت تويوتا لاند كروزر مميزة لدى الكثير، هو توفرها بمجموعة مميزة من الألوان،