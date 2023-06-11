شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب فيديو من حفل زفاف إبنة ملك البحرين.. ظهرت كأنها حورية من الجنة والمفاجأة من هو العريس وكم بلغ مهرها؟ شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهرت فيه ابنة ملك البحرين الأميرة «نورة بنت حمد بن عيسى آل خليفة»،لأول مرة .

وأندهش المتابعين من الجمال الخارق الذي تتمتع به نورة والأناقة الفخمة التي ظهرت بها خصوصًا أنّها تظهر لأول مرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

ولاقى مقطع الفيديو انتشارًا واسعًا في جميع وسائل التواصل الاجتماعي،ووثق المقطع المهر الذي قدّمه الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان حفيد حاكم الإمارات من أجل الزواج بالأميرة نورة.

وبلغ المهر الذي قُدم من أجل الأميرة نورة 250 مليون درهم إماراتي وظهرت في الفيديو صناديق تحتوي على مجوهرات ذهب بلغت قيمتها 50 مليون درهم إماراتي .

وأثنى الجميع على جمال الأميرة نورة وبدأوا منذهلين منه وقالوا إنّها تستاهل أكثر من 250مليون درهم مهر لها.