شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الأمير الحسين زوج السعودية رجوة يستعيد ذكرى زواج والديه بلقطات مؤثرة شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - وجه ولي العهد الأردني، الأمير الحسين، رسالة مؤثرة لـ والديه الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله بمناسبة عيد زواجهما الثلاثين، الذي يصادف العاشر من حزيران من كل عام

. ad وفي التفاصيل، نشر ولي العهد الذي تزوج حديثا من السعودية رجوة آل سيف، مقطع فيديو على حسابه عبر انستغرام، يتضمن لقطات ومشاهد من حفل زفاف والديه وأخرى من حفل زفافه، وكذلك حفل زفاف شقيقته الأميرة إيمان وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس المتحدر من أصول يونانية. كذلك يتضمن الفيديو احتفال العائلة المالكة بتخرج شقيقته الأميرة سلمى في إحدى الجامعات الأمريكية، وكذلك شقيقه الأمير هاشم من مدرسة كينغز أكاديمي، بعد إنهائه مرحلة الثانوية العامة مطلع العام الحالي.

وأرفق الأمير الحسين مع الفيديو التعليق التالي: "والداي الحبيبان منكما تعلمت معنى الإيثار والوفاء وأن نمنح دون أن ننتظر المقابل". وتابع ولي العهد، "اليوم أبارك لكما عيد زواجكما الثلاثين، وقد أصبحتما نموذجا لأسرتنا الصغيرة ولأسرتنا الأردنية الكبيرة في المحبة والعطاء".

واختتم الأمير الحسين رسالته بالقول: "أشكركما على كل ما بذلتماه من جهد في تنشئتنا، وكل ما قدمتماه لوطننا العزيز، وأهنئكما وأدعو الله أن يديمكما بالصحة والعافية والسعادة" فن الأمير الحسين يستعيد ذكرى زواج والديه بلقطات .