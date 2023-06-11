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عدن - ياسمين التهامي - صدمة هزت ارجاء المملكة..بحيلة شيطانية لا تخطر على بال احد خادمة تنتقم من كفيلها السعودي

فاجأت خادمة كفيلها السعودي، بتصرف يبدو أنه انتقامًا على سوء معاملته لها، وذلك بعد أيام من استلامها من المكتب. حيث هربت من منزله في العاصمة السعودية الرياض. وكشف كفيل الخادمة أنه تفاجأ بهروب الخادمة، إذ شوهدت عند مراجعة كاميرات المراقبة لدى الجيران وهي هاربة رفقة سائق ليموزين قام بمساعدتها. بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : وكان الكفيل السعودي قد استلم الخادمة من المكتب منذ أيام قليلة، وأنه عندما تواصل مع المكتب للإبلاغ عن هروبها أخبروه أن لديهم ثلاث خادمات هربن بنفس الطريقة في نفس اليوم.بقية التفاصيل في الاسفلوبحسب الكفيل تدعى الخادمة "سوميتا بت واوان"، وهي من الجنسية الأندونيسية، تبلغ من العمر 35 عامًا. كما دعا من يتعرف عليها بالإبلاغ عنها.

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