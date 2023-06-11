عدن.. الحزام الأمني تعلن ضبط أجهزة اتصال تستخدم في التحكم بالمسيرات كانت في طريقها إلى الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، ضبط أجهزة اتصال حديثة تستخدم في التحكم بالطيران المسير، كانت في طريقها إلى المليشيات الحوثية.



وقال أركان الحزام الأمني العميد جلال الربيعي في بيان نشره المركز الإعلامي، إن القطاع الثالث بمديرية المنصورة اشتبه بشاحنة محملة أدوية، كانت متوقفة بالقرب من محطة اكسربس، حيث جرى تفتيشها بعد الاطلاع على فواتير التحميل ليتبين أن الحمولة غير الموضحة في السندات.



وأوضح أن قوات حزام عدن خلال التفتيش عثرت على عدد من الأجهزة مخبأة في كراتين طبية داخل الشاحنة، مشيرا إلى أن التحقيقات أكدت أن هذه الأجهزة تستخدم في التحكم بالطيران المسير عن طريق موجات الراديو وبعض أنظمة الصواريخ الموجهة والتشويش على بعض الأنظمة الأخرى.



وأشار الربيعي أن المتهمين اعترفوا بتحميل أجهزة الاتصال من مخازن إحدى الشركات الطبية، حيث أن التحقيقات مستمرة معهم وسوف يتم تحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.



يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من ضبط شحنة طائرات استطلاع مُسيّرة وأجهزة تنصت واتصالات عسكرية، من قبل نقطة تابعة لقوات العمالقة في محافظة لحج كانت في طريقها من عدن إلى مليشيا الحوثيين الإرهابية في صنعاء.

