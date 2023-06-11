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عدن - ياسمين التهامي - أمر ملكي سعودي يمنح جنسية عربية واحدة فقط بتجديد اقامتها السنوية مجاناً.. هل انت من بينهم؟؟

اعلنت المملكة العربية السعودية عن قرار جديد من ملك البلاد يتعلق بتجديد إقامة الأجانب المقيمين في المملكة، حيث سيتم تجديد إقامة الأجانب الذين يحملون جنسية واحدة فقط مجانًا، بدلاً من دفع رسوم تجديد الإقامة السنوية ومن بين التساؤلات التي تطرحها هذه الخطوة، هل ستكون من بين الأجانب الذين سيستفيدون من هذا القرار؟ وما هي الجنسيات التي سيشملها هذا القرار؟ وما هي الشروط التي يجب على الأجانب توفيقها للاستفادة من هذا الإعفاء؟ في هذا المقال، سنتناول هذه الأسئلة ونسلط الضوء على الخطوات التي يجب على الأجانب اتخاذها للاستفادة من هذا القرار.

جنسية واحدة فقط سيتم تجديد اقامتها السنوية مجانا

تم تطبيق باقة من الإجراءات الحديثة من قبل الهيئة العامة لشؤون الجوازات بالمملكة العربية السعودية، لإمداد فترة الإقامة الخاصة بتأشيرة المعتمرين الحاصلين على الجنسية السودانية ويأتي هذا القرار نتيجة الاضطرابات الأمنية والعسكرية التي تشهدها السودان حاليًا، والتي دفعت العديد من السودانيين إلى البحث عن الاستقرار في دول أخرى.

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وتشمل هذه الإجراءات تخفيض أسعار رسوم تجديد الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة ونقل الكفالة وفي إطار التوجيهات المطبقة مؤخرًا من قبل القيادة الملكية، تم تنفيذ واحد من القرارات الهامة باتجاه جنسية بعينها وهي الجنسية السودانية، وذلك لتقديم آليات المساعدة الكاملة للوافدين من هذه البلد.

الفئات المستفيدة من هذا القرار

الفئات المستفيدة من هذا القرار هي حاملو الجنسية السودانية الذين يحملون تأشيرة المعتمر والمقيمون في المملكة العربية السعودية يأتي القرار كجزء من الجهود التي تبذلها المملكة لدعم اللاجئين والمهاجرين في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها العديد من الدول في العالم.

ويسعى القرار إلى تخفيف العبء المالي عن الأفراد الذين يحملون هذه الجنسية وتوفير بيئة أكثر استقراراً وراحة لهم في المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على اقامه سنويه مجانا

من بين هذه الشروط:

توفر وظيفة ثابتة ومستمرة تدفع الراتب الشهري المحدد. توفر دخل شهري يفوق الحد الأدنى المحدد. توفر سجل ائتماني جيد وخالٍ من الديون العالية. توفر تأمين صحي ساري المفعول. عدم وجود مخالفات قانونية أو مشاكل سابقة مع السلطات المحلية أو الجهات الحكومية.

ما هي الإجراءات المطلوبة للحصول على إقامة في السعودية؟

يجب على المقيمين الجدد الحصول على تأشيرة دخول من السفارة السعودية في بلدهم، ومن ثم تقديم طلب للحصول على إقامة في السعودية إلى الهيئة العامة لشؤون الجوازات يتطلب ذلك إرفاق بعض الوثائق الضرورية، مثل جواز السفر وشهادة صحية ورقم الإقامة للكفيل.

هل يمكن تجديد الإقامة عند انتهاء صلاحيتها؟

نعم، يمكن تجديد الإقامة في السعودية عند انتهاء صلاحيتها من خلال تقديم طلب تجديد الإقامة إلى الهيئة العامة لشؤون الجوازات، ويجب على المقيمين دفع رسوم التجديد المطلوبة.

هل يمكن للمقيمين الأجانب العمل في السعودية؟

نعم، يمكن للمقيمين الأجانب العمل في السعودية بعد الحصول على تصريح العمل من جهات الاختصاص، ويتطلب ذلك تلبية بعض الشروط والمتطلبات المحددة ويجب على أصحاب العمل توفير تأشيرات العمل اللازمة للمقيمين الأجانب الذين يعملون لديهم.