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عدن - ياسمين التهامي - سيدة الاعمال الاولى في السعودية .. سعر سيارة هيونداي كونا 2023 في السعودية

تتوفر سيارة هيونداي كونا 2023 في المملكة العربية السعودية بالعديد من المواصفات والتجهيزات التي تجذب إليها قطاع كبير من المستخدمين في السوق السعودي.

وعلى صعيد متصل، تزخر سيارة هيونداي كونا 2023 في المملكة ببعض أنظمة الترفيه المميزة، التي تمنح العميل متعة القيادة على الطريق.

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هذه إلى جانب وجود نظام أداء قوي يؤهلها للسير مسافات طويلة دون حدوث أي مشاكل بالمحرك، علاوةً على أنظمة القيادة المتطورة.

حيث تتسارع السيارة من نقطة الصفر إلى سرعة 100 كيلو متر/ الياعة في غضون 10 ثواني.

وتبلغ سعة المحرك نحو 2000 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، وهي تعتمد على نظام الدفع الأمامي للعجلات، وتبلغ سعة خزان الوقود 50 لترًا، وهي تعمل بوقود البنزين.

وتستهلك السيارة كونا بمعدل 7,5 لترًا من الوقود عند السير مسافة 100 كيلو متر/ الساعة.

ويستطيع المحرك توليد قوة قدرها 150 حصانًا، مع عزم أقصى للدوران 180 نيوتن/ متر، ومقترن بناقل حركة أوتوماتيكي.

فيما تبلغ السرعة القصوى 194 كيلو متر/ الساعة، وهي تحتوي على 5 مقاعد.

أما فيما يتعلق بنظام الأمان والسلامة، تتوفر نسخة السيارة مع نظام الفرامل المانعة للانزلاق، نظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل، نظام كاشف التصادم، منبه النقطة العمياء، نظام التحكم الديناميكي في ثبات السيارة، وسائد هوائية، كاميرا ركن خلفية، وغيرها.

سعر هيونداي كونا 2023 في السعودية

ويبدأ سعر هيونداي كونا 2023 في السعودية من 93,535 ريال سعودي.