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عدن - ياسمين التهامي - رجل أعمال سعودي فاحش الثراء يقع في حب هذه الفتاة ويتقدم لهاوعندمارفضت صدم الجميع بما فعله معها
السعودية والخليج (امل الشهري) معلومات تكاد تكون بعيدة عن الواقع لكنها حدثت فعلا ، وهو ما كشفته نجمة السوشيال ميديا وخبيرة التجميل السعودية ، بدور البراهيم ، عن أحد أهم أسرارها الشخصية ، حيث رفضت عرضاً للزواج بمهر باهظ وصلت قيمته 266 مليون ريال سعودي وقالت البراهيم في مقطع فيديو شاركته بموقع التواصل الاجتماعي ( سناب شات ) في رد على متابعة لها وصفتها بـ " الرخيصة " : " واحد لا أعرفه ولا يعرفني وقال أريد أتزوجك وأدفعلك 266 مليون ريال مهر " ، مخاطبة متابعتها بسؤال " هل والدتك كانت رخيصة يوم دفع لها والدك مهر ؟ ". وأضافت ،
" الرجل مقتدر ويريد يدفعلي ، وهذا شرع الله ، أنا ولا عمري تزوجت عن طريق علاقة ، كله زواج تقليدي ، يعني أنا رخيصة ، يعني لما يجي الرجال يدفعلي أصير أنا رخيصة ، لما يكون هو مقتدر مادياً ويدفع على سنة الله ورسوله أكون أنا رخيصة ".
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