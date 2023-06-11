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عدن - ياسمين التهامي - طريقة عمل البسبوسة بالشربات ذهبية ومرملة بطعم رائع ومميز

البسبوسة من أشهر الحلويات المصرية والتي يوجد لها أكثر من طريقة خاصة بتحضيرها وجميعها تكون نتائجها مبهرة، خاصة لأنه يمكن إضافة ألقشطه أو المكسرات إليها، وبشكل عام طريقة التحضير أسهل ما تكون. مكونات البسبوسة بالشربات بقية التفاصيل في الاسفل اقراء ايضاً : لضمان أن تكون نتيجة إعداد البسبوسة صحيحة يجب أن يتم توفير المقادير كما هي بدون زيادة أو نقصان: مقادير الشربات كوب ونصف من الماء.

كوب وربع من السكر.

ليمونه. مقادير البسبوسة 3 أكواب من سميد البسبوسة.

كوب إلا ربع من السمنة الذائبة.

ربع كوب جوز هند أبيض.

كوب إلا ربع من الحليب كامل الدسم.

ربع كوب من العسل الأبيض أو الجلوكوز.

كوب وربع سكر ناعم. طريقة التحضير البسبوسة من أسهل الحلويات المصرية سهلة التحضير وتتمثل خطوات الإعداد في الآتي: يتم عمل الشربات أولاً من خلال وضع جميع المكونات على النار ويترك للغليان لمدة 5 دقائق فقط، ومن ثم يرفع من على النار.

في إناء عميق يوضع سميد البسبوسة ومعه السمنة مع التقليب لضمان اختلاطهم بشكل جيد.

من ثم يتم إضافة جوز الهند عليهم مع التقليب.

في وعاء على النار يتم إضافة الحليب والسكر وعسل الجلوكوز مع التقليب حتى يصير القوام دافئ.

يتم أضافه الخليط إلى السميد مع التقليب بصورة جيدة حتى تمام الاختلاط.

في صينية مدهون بمادة دهنية يتم سكب الخليط والحرص على أن يكون متساوي، وذلك من خلال هز الصينية لكي يكون السطح متساوي وفي نفس الوقت خروج الهواء منها.

قبل البدء في الإعداد يجب أن يكون الفرن ساخن على درجة 200.

توضع الصينية في الفرن حتى يصير لونها من أسفل ذهبي.

يتم غلق النار من أسفل ويترك نار الشواية .

يتم إخراج الصينية عندما يصير لونها ذهبي.

يتم سكب الشربات وتقدم بعد ذلك.

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