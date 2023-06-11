شكرا لقرائتكم خبر عن حلا الترك تجنن الشباب وتقهر كل فتيات الخليج والسعودية بإطلالتها الجديدة.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حلا الترك تجنن الشباب وتقهر كل فتيات الخليج والسعودية بإطلالتها الجديدة.. لن تصدقوا كيف أصبح شكلها

بقصة حورية البحر الـMermaid مصنوع من الكريب بأكمام متوسطة الطول وقصة عند الصدر من تصاميم المصممة الكويتية بزه الزومان Bazza AlZouman.ويبلغ سعر الفستان الذي اختارته حلا لعيد ميلادها حوالي 1290 دولار وهو من مجموعة ربيع وصيف 2023.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت حلا الترك على مكياج خفيف يناسب بشرتها ويعكس ملامح جمالها، وتركت شعرها مفتوح على ظهرها وكتفها.

بقية التفاصيل في الاسفل

اقراء ايضاً :

وقدم المتابعين التهاني والتبريكات للفنانة حلا الترك، متمنين لها التوفيق في عامها الجديد.

كما تغزل الكثير منهم بجمالها ووصفوها بحورية الأرض وملكة جمال البحرين.

وحلا الترك مغنية وممثلة بحرينية، ولدت في 15 مايو 2002، واشتهرت بسن صغيرة عندما اشتركت ببرنامج المواهب عرب قوت تالنت وهي بالثامنة من عمرها.

اقرأ ايضاً:

تمتلك وظيفة حكومية وستدفع للعريس جميع تكاليف الزواج.. إماراتية تبحث عن ثلاثيني يتزوجها وينقذها من العنوسة وتشترط أن يكون مقيم في السعودية

مزيج قاتل يجتاح هذه الدولة ويقتل مجموعة كبيرة من الأطفال والمراهقين..أقوى 50 مرة من الهيروين

الذهب المدفون فيها يغطي احتياجات الوطن العربي.. دولة عربية تنام على تريليونات الدولارات ونفطها يفوق نفط السعودية وكل دول الخليج

شاهد.. أسد جبلي يهاجم فتاة مراهقة وعندما بدأ بتمزيق جسدها حدثت المفاجأة!!

بالفيديو: مواطن سعودي يصطاد سمكة حية في صحراء السعودية تحدث صدمة على منصاة التواصل الإجتماعي

حساب المواطن يرد رسمياً : ذوي الدخل الإضافي يشملهم الدعم ولكن وفق هذه الشروط فقط !

كيفية تقديم دعوى مستعجلة للمطالبة بالميراث في السعودية

هذا العامل الاجنبي أُعجب بطبيبة سعودية وعرض عليها زواج مسيار.. وبعد موافقتها أثارت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد مشاركتها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”.

وظهرت حلال الترك، بالصور المثيرة للجدل وهي تحتفل بعيد ميلادها ال 21، وهي ترتدي فستان أسود طويل، بقصة حورية البحر الـMermaid مصنوع من الكريب بأكمام متوسطة الطول وقصة عند الصدر من تصاميم المصممة الكويتية بزه الزومان Bazza AlZouman.

ويبلغ سعر الفستان الذي اختارته حلا لعيد ميلادها حوالي 1290 دولار وهو من مجموعة ربيع وصيف 2023.ومن الناحية الجمالية، اعتمدت حلا الترك على مكياج خفيف يناسب بشرتها ويعكس ملامح جمالها، وتركت شعرها مفتوح على ظهرها وكتفها.

وقدم المتابعين التهاني والتبريكات للفنانة حلا الترك، متمنين لها التوفيق في عامها الجديد.

كما تغزل الكثير منهم بجمالها ووصفوها بحورية الأرض وملكة جمال البحرينوحلا الترك مغنية وممثلة بحرينية، ولدت في 15 مايو 2002، واشتهرت بسن صغيرة عندما اشتركت ببرنامج المواهب عرب قوت تالنت وهي بالثامنة من عمرها.