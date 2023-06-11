شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هذي وين أهلها .. شاهد مراهقة سعودية مثيرة للجدل تشعل الخليج العربي بهذا الفيديو الذي كشف المستور وأظهرت كل شيء!! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي فيديو نشرته مراهقة وعارضة الأزياء السعودية ​”مودل آش​” لها وهي ترتدي فستان باللون الأصفر، أظهرت من خلاله ما حاولت ان تخفيه طيلة الفترة الماضية.



حيث ظهر من خلال الفيديو، زيادة وزنها بطريقة مبالغ فيها، بعد أن كانت قد وعدت الجمهور بالبدأ بالدايت، وهو ما اشعل موجة سخرية وغضب في الخليج العربي.



ودفع بناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ما للتساءل عن السبب في عدم بدءها باتباع نظام غذائي صحي يساعدها في خسارة الوزن كما وعدت في وقت سابق.



وكان قد إنتشر فيديو جديد لمودل آش عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي تتغنى بإرتدائها بيجاما من ريش النعام، وبعد إستعراضها للبيجاما بطريقة مستفزة حسب ما وصفها البعض.

شاهد الفيديو هنا



حيث سألت آش المتابعين إذا ما كانوا يعلمون ما يعني ذلك، لتجيب نفسها وتقول أن ذلك يدل على أنها أصبحت من الطبقة المخملية وتابعت لتقول وداعاً للطبقة المتوسطة وأهلاً بالطبقة المخملية، وأطلت موديل آش بلوك شعر جديد إختارت فيه اللون الأسود.