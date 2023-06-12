المئات يتظاهرون في صنعاء للمطالبة بإنهاء السيطرة الحوثية على الشركة التي يعملون فيها

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر مئات الموظفين من القطاع الخاص في صنعاء اليوم الأحد للمطالبة برفع السيطرة الحوثية على شركتين سيطرت عليهما المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران قبل أشهر.



واحتشد المئات من موظفي شركتي "سيستمز برودجي، وميدكس كونكت " في مظاهرة لافتة، أمام مقر الشركة في منطقة السبعين بأمانة العاصمة صباح اليوم.



وطالب المحتجون بالإفراج عن مدير الشركتين عدنان الحرازي المخطوف في سجون الحوثة منذ يناير الماضي دون أن توجه له أي تهمة.



وقال بيان صادر عن الوقفة التي نظمها أسرة الحرازي وموظفو الشركتين: تأتي وقفتنا السلمية أمام مقر الشركة يومنا هذا، احتجاجاً على الممارسات اللامسؤولة، والظلم الفادح الذي لحق بنا نتيجة ما تعرضت له شركتي "برودجي سيستمز وميدكس كونكت" ومديرهما عدنان الحرازي، وموظفيه منذ خمسة أشهر".



وأضاف أن الممارسات الحوثية غير المسؤولة شملت أيضا "إغلاق الشركتين وتعطيل نشاطهما وأعمالهما وحجز أرصدتهما وحساباتهما البنكية بطريقة لا معقولة ولا منطقية ودون أن تستند إلى أي عرف أو قانون".



وطالب البيان بسرعة الإفراج عن عدنان الحرازي وفتح الشركتين وتعويضهما جراء الخسائر المترتبة السيطرة الحوثية عليها.



وأشار البيان إلى أن إغلاق الشركتين "أدى إلى حرمان أكثر من 1000 موظف من مصدر رزقهم كما تكبدت الشركة ولا تزال تتكبد حتى اليوم خسائر جمة عن كل يوم يمضي وهي مغلقة".

