شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد.. المجمع القرآني بجامع الملك فهد بالخبر يكرم 190 حافظاً لكتاب الله وطلابه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - كرّم المجمع القرآني بجامع الملك فهد بالخبر، 190 حافظاً خلال الحفل الختامي للمجمع أمس؛ وذلك بحضور المدير التنفيذي لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمنطقة الشرقية خليفة بن سعد الدخيل، ومدير فرع جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالخبر سعود بن ناصر القحطاني، وعدد من المسؤولين وأولياء الأمور والمنتسبين في برامج المجمع.بدأ الحفل بالقرآن الكريم، ثم تلا ذلك كلمة المدير التنفيذي للمجمع حسن الحسن الشهري الذي رحب فيها بالحضور، موجهاً شكره لصاحب الفضل على هذا المجمع بعد فضل الله عز وجل، سعد بن صليب العتيبي، وقال: "لا نملك له إلا الدعاء، فنسأل الله أن يبارك له في عُمُره وماله وأهله وولده وصحته، وأن يقر عينيه بدنياه وأخراه".وأشار "الشهري" إلى أن عدد طلاب المجمع 457 طالباً؛ حفظ القرآن كاملاً 10 طلاب، وعدد المكرمين 190 طالباً من جميع الفئات "تلقين وكبار وغير الناطقين بالعربية ومن حلقات الإجازات"، وعدد الإداريين المكرمين 6، وعدد المعلمين 17 معلماً، كما قدم شكره للعاملين في هذا الصرح القرآني من مشرفين وإداريين وعاملين والذين أفرغوا طاقاتهم وبذلوا وقتهم وجهدهم من أجل القرآن وأهله، مؤكداً أن هذا الحفل حصاد لثمرة جهدهم ونتاج همتهم فنسأل الله أن يجعل القرآن شفيعنا وشفيعهم.وضمن تسلسل فقرات الحفل قدم أربعة من الطلاب نماذج قرآنية من نماذج المجمع، فيما قدم أكثر من 20 طالباً فقرة تعلم القرآن بالمحاكاة.ومن جانبه، عبر ولي الأمر خميس الزهراني عن سعادته وسعادة أولياء الأمور الذين يفخرون بما وصل إليه أبناؤهم من مستويات متقدمة في حفظ القرآن الكريم وتعلمه، مقدماً شكره لكل القائمين على هذا المجمع من معلمين وإداريين وداعمين.

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